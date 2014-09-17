五矿期货：中国期指短空离场，短线预计维持弱势振荡

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
以下内容节选自9月17日的《期货日报》：
周二大盘放量下跌，期指当月合约IF1409收跌1.72%。当月基差高开低走，全天大部分时间下跌，尾盘呈企稳回升之势。IF1410持仓和IF1409持仓一增一减，合约价差全天走低，说明空方主力在移仓过程中占据主动。当月合约尾盘减仓上行，短空获利离场可能性大。
盘后期指总持仓激增8268手至194431手，处于一周来较高水平。其中当月合约持仓减少21395手，下月合约增加28894手。下月合约回补量偏多，暗示除了受到短线移仓的影响外，多空双方积极增仓是总持仓上升的原因。从持仓增长率快速回升来看，短线仍有反复的可能，目前距离周五交割仅余3个交易日，预计期指维持弱势振荡。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。