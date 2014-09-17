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亚洲 | 2014年 9月 17日 星期三 09:34 BJT

五矿期货：中国期指短空离场，短线预计维持弱势振荡

以下内容节选自9月17日的《期货日报》：

周二大盘放量下跌，期指当月合约IF1409收跌1.72%。当月基差高开低走，全天大部分时间下跌，尾盘呈企稳回升之势。IF1410持仓和IF1409持仓一增一减，合约价差全天走低，说明空方主力在移仓过程中占据主动。当月合约尾盘减仓上行，短空获利离场可能性大。

盘后期指总持仓激增8268手至194431手，处于一周来较高水平。其中当月合约持仓减少21395手，下月合约增加28894手。下月合约回补量偏多，暗示除了受到短线移仓的影响外，多空双方积极增仓是总持仓上升的原因。从持仓增长率快速回升来看，短线仍有反复的可能，目前距离周五交割仅余3个交易日，预计期指维持弱势振荡。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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