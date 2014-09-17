期货日报：大商所鸡蛋期货短期下跌，中期看涨

以下内容节选自9月17日的《期货日报》：

一般来说，10-11月是鸡蛋传统的消费淡季，需求量会比8-9月大幅下降。供给方面，4-6月的补栏造成了产蛋鸡的存栏将在今年三季度开始回升。根据150天的生长期计算，这些补栏的蛋鸡将在9月进入产蛋期。此外，随着气温开始下降，鸡蛋产量或有4%-5%的提高，因此往年这个时候鸡蛋价格都会出现一轮下跌。

长期来看，鸡蛋价格呈现振荡上扬趋势，目前处于高位回调阶段。市场总体处于供应偏紧状态，这将支撑鸡蛋现货价格维持高位。目前蛋价的利空因素主要来自于气温下降后蛋鸡产蛋率上升、前期补栏的蛋鸡进入产蛋期，后期投资者应主要关注三季度补栏高峰的情况及成本因素。虽然从鸡蛋价格周期性因素来看，蛋价即将进入见顶回落阶段，但预计价格受到以上几个因素难以出现大幅回调。(完)

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