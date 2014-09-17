期货日报：大商所鸡蛋期货短期下跌，中期看涨

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
以下内容节选自9月17日的《期货日报》：
一般来说，10-11月是鸡蛋传统的消费淡季，需求量会比8-9月大幅下降。供给方面，4-6月的补栏造成了产蛋鸡的存栏将在今年三季度开始回升。根据150天的生长期计算，这些补栏的蛋鸡将在9月进入产蛋期。此外，随着气温开始下降，鸡蛋产量或有4%-5%的提高，因此往年这个时候鸡蛋价格都会出现一轮下跌。
长期来看，鸡蛋价格呈现振荡上扬趋势，目前处于高位回调阶段。市场总体处于供应偏紧状态，这将支撑鸡蛋现货价格维持高位。目前蛋价的利空因素主要来自于气温下降后蛋鸡产蛋率上升、前期补栏的蛋鸡进入产蛋期，后期投资者应主要关注三季度补栏高峰的情况及成本因素。虽然从鸡蛋价格周期性因素来看，蛋价即将进入见顶回落阶段，但预计价格受到以上几个因素难以出现大幅回调。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。