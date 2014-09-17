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亚洲 | 2014年 9月 17日 星期三 09:38 BJT

期货日报：大连铁矿石期货持续走低，关注技术性反弹

以下内容节选自9月17日的《期货日报》：

今年铁矿石价格一路走低。截至9月10日，国产矿唐山760元/吨、抚顺710元/吨、北京805元/吨，较年初分别下跌28.64%、24.87%和31.20%；进口矿方面，9月10日天津港巴西63.5%粗粉590元/吨、印度63.5%矿粉595元/吨、澳大利亚62.5%PB块矿695元/吨，较年初分别下跌36.90%、36.02%和36.53%。内外矿跌幅较大，价格均为近几年新低。从基差变化来看，目前澳大利亚61.5%PB矿粉价格与铁矿石期货主力合约基差为34.57元/吨，基差处于年内高位，机构投资者可买入期货套期保值。

总体来看，宏观经济弱势运行，行业状况同样受到影响，在缺乏政策利好的情况下，预计铁矿石弱势将延续。另外，鉴于目前期价跌幅较大，且基差高位运行，注意短期技术性反弹行情。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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