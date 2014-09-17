期货日报：大连铁矿石期货持续走低，关注技术性反弹

今年铁矿石价格一路走低。截至9月10日，国产矿唐山760元/吨、抚顺710元/吨、北京805元/吨，较年初分别下跌28.64%、24.87%和31.20%；进口矿方面，9月10日天津港巴西63.5%粗粉590元/吨、印度63.5%矿粉595元/吨、澳大利亚62.5%PB块矿695元/吨，较年初分别下跌36.90%、36.02%和36.53%。内外矿跌幅较大，价格均为近几年新低。从基差变化来看，目前澳大利亚61.5%PB矿粉价格与铁矿石期货主力合约基差为34.57元/吨，基差处于年内高位，机构投资者可买入期货套期保值。