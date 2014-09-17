期货日报：大连铁矿石期货持续走低，关注技术性反弹

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
以下内容节选自9月17日的《期货日报》：
今年铁矿石价格一路走低。截至9月10日，国产矿唐山760元/吨、抚顺710元/吨、北京805元/吨，较年初分别下跌28.64%、24.87%和31.20%；进口矿方面，9月10日天津港巴西63.5%粗粉590元/吨、印度63.5%矿粉595元/吨、澳大利亚62.5%PB块矿695元/吨，较年初分别下跌36.90%、36.02%和36.53%。内外矿跌幅较大，价格均为近几年新低。从基差变化来看，目前澳大利亚61.5%PB矿粉价格与铁矿石期货主力合约基差为34.57元/吨，基差处于年内高位，机构投资者可买入期货套期保值。
总体来看，宏观经济弱势运行，行业状况同样受到影响，在缺乏政策利好的情况下，预计铁矿石弱势将延续。另外，鉴于目前期价跌幅较大，且基差高位运行，注意短期技术性反弹行情。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。