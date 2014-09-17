英国金融：苏格兰独立后难以将英镑长期作为正式货币--NIESR

路透伦敦9月16日 - 英国国家经济社会研究院(NIESR)周二表示，苏格兰独立后如果拒绝承担英国整个国家的债务，那么与英国其他地区的非正式货币同盟关系将难以超过一年。

苏格兰民族党党魁萨蒙德曾表示，独立后的苏格兰如果不能正式使用英镑，可能拒绝承担相应债务。

NIESR认为，在这样的情况下，苏格兰使用新货币要比继续非正式地使用英镑更为有利。

苏格兰如果出现违约，将面临国际金融市场的惩罚性利率。

“这暗示(苏格兰)要立刻重新取得财政盈余，并实施史无前例的紧缩政策，”NIESR的报告称。该份报告怀疑苏格兰会否为了继续使用英镑而接受这样的条件。

“我们预计这样的货币安排难以实现，苏格兰将不得不在一年内推出自己的新货币。”

苏格兰未来的货币是周四公投前几个颇有争议的问题之一。英国三大主要政党均反对与独立后的苏格兰成立正式的货币同盟。

NIESR称，即便苏格兰承担一部分英国政府的债务，非正式同盟也将根基不稳，因为苏格兰独立后从英国政府那里继承到的，有可能是财政与国际收支的双赤字。

该智库称，苏格兰可能有大约70亿英镑(113亿美元)的外汇储备用于保卫自己的货币。

“推出苏格兰自己的货币，一直是最敏感的选择。我们建议在70亿英镑外汇储备耗尽前完成此事，而不要等到在此之后，”报告称。

英国央行总裁卡尼上周表示，如果苏格兰独立后，选择在不与英国其他地区达成协议的情况下继续使用英镑作为货币，则新的苏格兰央行将需要庞大的英镑储备，因为英国央行不再是苏格兰银行业的最后贷款人。

美国经济学家暨诺贝尔奖得主、苏格兰政府经济顾问斯蒂格利茨认为，围绕货币问题的争论属于“没事找事”，因为有许多办法都可能成功。(完)