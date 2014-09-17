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亚洲 | 2014年 9月 17日 星期三 09:52 BJT

华安期货：美元趋强黄金积弱难返，中印实物需求提振作用有限

以下内容节选自9月17日的《期货日报》：

近期，美元指数连续三个月累计涨幅5.5%左右，体现出市场正强化美联储提前加息预期，与欧元区经济疲弱QE祭出的差异，在此过程中，美元强势对黄金的压制作用胜过欧洲央行接力美联储QE继续维持全球宽松货币环境的利好影响，金价持续走弱，并逼近今年年初的水平，预计这一大环境将在9月下旬得以延续。

进入9、10月，中国、印度这两大黄金实物消费国也将迎来消费旺季，但由于中国经济存在下行风险，伴随着金价的走弱，2013年狂热的购金潮将难以再现，实物金需求对金价的提振作用有限。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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