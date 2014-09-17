华安期货：美元趋强黄金积弱难返，中印实物需求提振作用有限

近期，美元指数连续三个月累计涨幅5.5%左右，体现出市场正强化美联储提前加息预期，与欧元区经济疲弱QE祭出的差异，在此过程中，美元强势对黄金的压制作用胜过欧洲央行接力美联储QE继续维持全球宽松货币环境的利好影响，金价持续走弱，并逼近今年年初的水平，预计这一大环境将在9月下旬得以延续。