华安期货：美元趋强黄金积弱难返，中印实物需求提振作用有限

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
以下内容节选自9月17日的《期货日报》：
近期，美元指数连续三个月累计涨幅5.5%左右，体现出市场正强化美联储提前加息预期，与欧元区经济疲弱QE祭出的差异，在此过程中，美元强势对黄金的压制作用胜过欧洲央行接力美联储QE继续维持全球宽松货币环境的利好影响，金价持续走弱，并逼近今年年初的水平，预计这一大环境将在9月下旬得以延续。
进入9、10月，中国、印度这两大黄金实物消费国也将迎来消费旺季，但由于中国经济存在下行风险，伴随着金价的走弱，2013年狂热的购金潮将难以再现，实物金需求对金价的提振作用有限。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。