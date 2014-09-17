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亚洲 | 2014年 9月 17日 星期三 09:45 BJT

****《港报快速浏览》--9月17日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                       
 《香港报摘》--经济日报                                                   
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                           
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：废食油重回食物链，政府勿再视若无睹--明报                       
 港报社评：大学排名全綫跌，须提升管治--星岛日报                           
 港报社评：大学生不进则退，惟增值迎接挑战--信报                           
 港报社评：内地黄金周势变，港旅业亦要变--经济日报                         
 港报社评：人大决定不可撼，特首普选有希望--文汇报                         
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：A股急跌有迹可寻--信报                                      
 港报财经评论：议息如无大变，港股短期近底--经济日报                       
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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