美国债市：债券交易商预计后市美国利率和债券收益率波动将加剧

衡量美债一个月期隐含波动性的美银美林MOVE指数 周一升至66.30，为4月2日以来高点。

而该指数的三个月 和六个月 波动性指标上周五也创下2月初和3月中以来高点，然后在周一回落。同时，芝加哥期权交易所(CBOE)/芝加哥期货交易所(CBOT)10年期美债波动性指数 周二稍早也一度触及7月底以来高点，但当日收低0.6%至5.25。

越来越多的人认为，美国决策者可能在下次政策会议上暗示，他们希望最早于2015年中开始直接调升短期利率。

虽然美国经济还远不到强劲程度，但部分证据显示可能不再需要美联储的超低利率支撑。

美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)周二开始了为期两天的会议。FOMC料将在周三1800GMT发布声明，包括其对经济和货币政策的观点。

市场对美联储升息的担忧已经引发美债市场下跌，推动短债收益率上周升至近三年半高点 。