美国债市：债券交易商预计后市美国利率和债券收益率波动将加剧

欧元债市：法国公债收益率下滑等待公债标售，大选在即投资者紧张不安
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。
衡量美债一个月期隐含波动性的美银美林MOVE指数 周一升至66.30，为4月2日以来高点。
而该指数的三个月 和六个月 波动性指标上周五也创下2月初和3月中以来高点，然后在周一回落。同时，芝加哥期权交易所(CBOE)/芝加哥期货交易所(CBOT)10年期美债波动性指数 周二稍早也一度触及7月底以来高点，但当日收低0.6%至5.25。
越来越多的人认为，美国决策者可能在下次政策会议上暗示，他们希望最早于2015年中开始直接调升短期利率。
虽然美国经济还远不到强劲程度，但部分证据显示可能不再需要美联储的超低利率支撑。
美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)周二开始了为期两天的会议。FOMC料将在周三1800GMT发布声明，包括其对经济和货币政策的观点。
市场对美联储升息的担忧已经引发美债市场下跌，推动短债收益率上周升至近三年半高点 。
不过分析师称，如果FOMC暂不表态即将升息，债市可能上涨并推动波动率重返历史低位。(完) (编译 李爽/朱晓军；审校 孙茉莉/龚芳)
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
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