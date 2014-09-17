钢联资讯：中国宏观经济放缓或抑制国内钢价反弹空间

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
以下内容节选自9月16日的钢联资讯：
8月我国经济增长动力不足，投资增速出现回落，消费平稳增长，出口延续回暖，考虑到全球经济弱势复苏，未来贸易前景仍需谨慎。8月CPI同比上涨2%，创四个月以来新低，其中，采掘工业及原材料工业同比降幅扩大，即成品油、煤炭、钢材、水泥等价格仍处于下降趋势中，是拖累PPI增速的主要因素，显示工业品供需形势仍不乐观。
总体来看，8月份宏观经济各项指标明显趋弱，尤其是房地产、基础建设投资增速回落，对钢市需求造成较大影响。考虑到地方政府财政压力依旧、楼市销售未现根本性好转、传统制造业产能过剩，未来固定资产投资增速仍有下行压力。由于钢市持续低迷，铁矿、钢坯、钢材价格均已跌至成本线附近，上周末唐山钢坯大涨70元/吨，进而拉动部分钢材品种出现超跌反弹。不过，国内外经济形势仍然复杂多变，政府更注重结构性改革与调整，难以全面放松货币政策，短期内钢市供需压力仍大，反弹基础并不牢固，或处于震荡运行。(完)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。