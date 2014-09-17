钢联资讯：中国宏观经济放缓或抑制国内钢价反弹空间

8月我国经济增长动力不足，投资增速出现回落，消费平稳增长，出口延续回暖，考虑到全球经济弱势复苏，未来贸易前景仍需谨慎。8月CPI同比上涨2%，创四个月以来新低，其中，采掘工业及原材料工业同比降幅扩大，即成品油、煤炭、钢材、水泥等价格仍处于下降趋势中，是拖累PPI增速的主要因素，显示工业品供需形势仍不乐观。

总体来看，8月份宏观经济各项指标明显趋弱，尤其是房地产、基础建设投资增速回落，对钢市需求造成较大影响。考虑到地方政府财政压力依旧、楼市销售未现根本性好转、传统制造业产能过剩，未来固定资产投资增速仍有下行压力。由于钢市持续低迷，铁矿、钢坯、钢材价格均已跌至成本线附近，上周末唐山钢坯大涨70元/吨，进而拉动部分钢材品种出现超跌反弹。不过，国内外经济形势仍然复杂多变，政府更注重结构性改革与调整，难以全面放松货币政策，短期内钢市供需压力仍大，反弹基础并不牢固，或处于震荡运行。(完)