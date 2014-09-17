台湾汇市：台币早盘整理，美元回落与台股上涨令贬势暂止

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
路透台北9月17日 - 台币兑美元 周三早盘实质交易于上日区间内整理，低档收敛。交易员指出，国际美元自高点回落，一个月期海外NDF美元/台币的换汇点由溢价转为小幅折价，且台股明显反弹，令台币止贬回稳。
汇银人士并表示，市场传闻中国人行对五大银行实施5,000亿元人民币的常备借贷便利(SLF)操作，此一宽松举措激励了投资人对风险资产的买兴，台股料将受惠，外资可望中止持续卖超的趋势。
“ 非美货币跌深反弹，美元多单获利了结。”一位本地银行交易人士说。
另一本地银行交易员则认为，市场仍在等候美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率会议的结论，以及苏格兰公投的结果，变数厘清前，美元回档的空间应该有限。
本地时间上午09:56，台股加权股价指数 上涨1.18%，报9,241.15点。
今日早盘台币主要交易区间区间在30.101-30.119，上交易日主要区间在30.069-30.173。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点由溢价转为小幅折价；一个月远汇报价 暂报在30.100/30.115左右，上日纽约盘收在30.110。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.050-30.150
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中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。