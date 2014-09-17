台湾汇市：台币早盘整理，美元回落与台股上涨令贬势暂止

路透台北9月17日 - 台币兑美元 周三早盘实质交易于上日区间内整理，低档收敛。交易员指出，国际美元自高点回落，一个月期海外NDF美元/台币的换汇点由溢价转为小幅折价，且台股明显反弹，令台币止贬回稳。

汇银人士并表示，市场传闻中国人行对五大银行实施5,000亿元人民币的常备借贷便利(SLF)操作，此一宽松举措激励了投资人对风险资产的买兴，台股料将受惠，外资可望中止持续卖超的趋势。

“ 非美货币跌深反弹，美元多单获利了结。”一位本地银行交易人士说。

另一本地银行交易员则认为，市场仍在等候美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率会议的结论，以及苏格兰公投的结果，变数厘清前，美元回档的空间应该有限。

本地时间上午09:56，台股加权股价指数 上涨1.18%，报9,241.15点。

今日早盘台币主要交易区间区间在30.101-30.119，上交易日主要区间在30.069-30.173。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点由溢价转为小幅折价；一个月远汇报价 暂报在30.100/30.115左右，上日纽约盘收在30.110。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.050-30.150

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