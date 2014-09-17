台湾债市：指标10年券殖利率弹升，观望美联储会议结果

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
路透台北9月17日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周三扬升。尽管美债利率变化不大，但台债市场仍观望美联储可能升息的偏空氛围，殖利率走高。
交易员指出，十年期公债103/13期的发行前交易中，空单水位目前约122亿台币，较上日小幅走升。目前仍有不少交易员期待103/13走出一波轧空行情，但也有人认为，此期公债的空单有相当程度来自于其他五年冷券持券者，因流动性不佳而进场的避险需求，不见得真正反映空头的态度。
〞意思就是，我认为很难有轧空行情。〞一位证券商交易员说。
9月16日-17日美国FOMC将举行为期两日的利率会议，市场认为美联储主席叶伦是否维持先前鸽派立场，或给出提前升息时间的暗示有高度的不确定性。
交易员认为，先前市场一直笼罩在美国升息时点恐怕提早的空头氛围。不论今晚美联储对升息时点的说法是否改变，金融市场今晚都应以偏多回应美联储的会议结果，若是结果并非如此，则未来债市、股市恐将再偏空整理至少一段时间。
103/13期10年公债将在9月23日标售，预计发行400亿台币。
美国公债价格周二小升，因全球市场的投资者降低对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将很快撤走超宽松政策的忧虑。10年期公债 价格回吐部份升幅，周二尾盘收益率基本持平在2.582%。
预估指标公债主要交投区间：
• 10年公债103/13 发行前交易：1.72-1.74%
本地时间10:03时最新报价：
• 103/13期公债发行前交易殖利率升1.16基点报1.7371%。
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--《焦点》苏格兰公投疑虑罩顶，投资者加速撤离英国资产--调查 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。