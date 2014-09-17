台湾债市：指标10年券殖利率弹升，观望美联储会议结果

路透台北9月17日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周三扬升。尽管美债利率变化不大，但台债市场仍观望美联储可能升息的偏空氛围，殖利率走高。

交易员指出，十年期公债103/13期的发行前交易中，空单水位目前约122亿台币，较上日小幅走升。目前仍有不少交易员期待103/13走出一波轧空行情，但也有人认为，此期公债的空单有相当程度来自于其他五年冷券持券者，因流动性不佳而进场的避险需求，不见得真正反映空头的态度。

〞意思就是，我认为很难有轧空行情。〞一位证券商交易员说。

9月16日-17日美国FOMC将举行为期两日的利率会议，市场认为美联储主席叶伦是否维持先前鸽派立场，或给出提前升息时间的暗示有高度的不确定性。

交易员认为，先前市场一直笼罩在美国升息时点恐怕提早的空头氛围。不论今晚美联储对升息时点的说法是否改变，金融市场今晚都应以偏多回应美联储的会议结果，若是结果并非如此，则未来债市、股市恐将再偏空整理至少一段时间。

103/13期10年公债将在9月23日标售，预计发行400亿台币。

美国公债价格周二小升，因全球市场的投资者降低对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将很快撤走超宽松政策的忧虑。10年期公债 价格回吐部份升幅，周二尾盘收益率基本持平在2.582%。

预估指标公债主要交投区间：

• 10年公债103/13 发行前交易：1.72-1.74%

本地时间10:03时最新报价：

• 103/13期公债发行前交易殖利率升1.16基点报1.7371%。

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