美国个股：不论苏格兰公投结果如何，雪佛龙都将持续北海作业--CEO

路透明尼阿波利斯9月16日 - 雪佛龙(Chevron) 执行长(CEO)John Watson周二表示，不论苏格兰本周独立公投结果如何，雪佛龙都将持续在北海的油气作业。

BP 与皇家荷兰/壳牌石油集团 的高管今年稍早都曾不寻常地以个人身分对苏格兰选民发出呼吁。这些石油钜子敦促选民与英格兰、北爱尔兰以及威尔士维持307年的联盟，表示苏格兰独立可能对能源产业带来更大的不确定性。

Watson受访时称，不论公投结果如何，雪佛龙都将维持苏格兰外海三个大型油气田的运作，并继续推进另外两个相关的勘探计画。雪佛龙为英国第10大石油与天然气生产商。

“我们看过有些国家选择改变，而我们努力与掌权的政府和睦相处，”Watson说，“这是苏格兰人民与英国人民的选择。”Watson在2010年接掌总部位于加州的雪佛龙。

Watson还表示，西方对俄罗斯的经济制裁可能对该国能源生产影响甚微，不过可能影响未来的计划。