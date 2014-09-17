美国个股：不论苏格兰公投结果如何，雪佛龙都将持续北海作业--CEO

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
路透明尼阿波利斯9月16日 - 雪佛龙(Chevron) 执行长(CEO)John Watson周二表示，不论苏格兰本周独立公投结果如何，雪佛龙都将持续在北海的油气作业。
BP 与皇家荷兰/壳牌石油集团 的高管今年稍早都曾不寻常地以个人身分对苏格兰选民发出呼吁。这些石油钜子敦促选民与英格兰、北爱尔兰以及威尔士维持307年的联盟，表示苏格兰独立可能对能源产业带来更大的不确定性。
Watson受访时称，不论公投结果如何，雪佛龙都将维持苏格兰外海三个大型油气田的运作，并继续推进另外两个相关的勘探计画。雪佛龙为英国第10大石油与天然气生产商。
“我们看过有些国家选择改变，而我们努力与掌权的政府和睦相处，”Watson说，“这是苏格兰人民与英国人民的选择。”Watson在2010年接掌总部位于加州的雪佛龙。
Watson还表示，西方对俄罗斯的经济制裁可能对该国能源生产影响甚微，不过可能影响未来的计划。
“我预期未来许多年，俄罗斯仍将是主要的石油与天然气供应国，”他说，“制裁作为外交政策通常很难彻底执行。”(完) (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。