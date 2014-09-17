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亚洲 | 2014年 9月 17日 星期三 10:07 BJT

台湾股市：盘中上涨，受助于科技股的拉抬

路透台北9月17日 - 台股周三早盘盘中上升1%，受助于主要科技股的拉抬。

0145GMT，加权股价指数 涨91.76点报9,225.16点，优于周边和全球股市走势。周二该指数收低0.91%。

电子类指数 涨1.23%，领涨各分项指数，其中宏达电 升2.76%，大立光 跳升2.88%。

在科技股中，半导体类指数 上涨1.4%，光电类指数 涨2.13%。(完)
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