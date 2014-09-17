美国债市：看空较长期美国公债的投资者比例升至7月底以来最高--调查

路透纽约9月16日 - 摩根大通证券周二公布的调查显示，看空美国长期公债，并认为其收益率将攀升的投资者比例增至7月底以来最高。

周一接受访问的投资者中，有42%称“看空”较长期美国公债，高于上周的36%。摩根大通证券称，这也是7月28日当周以来，“看空”的投资者比重最高的一次。

投资者通过减持较长期公债，来降低存续期风险、或投资组合对升息预期的敏感度。利率上升会导致较长期债券价格出现比较短期品种更大的跌幅，从而带来更大亏损。反过来，较长期公债在市场上升期的收益也高于短期债券。

美国旧金山联邦储备银行上周发布的一份研究报告称，与货币政策决策官员的预期相比，投资者预期美联储将在更长时间内维持低利率，升息步伐也更加缓慢。这令人担心市场可能低估了美联储收紧政策的速度。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二开始为期两天的政策会议。市场益发预期，联储将在周三1800GMT发布的声明中暗示，该央行更倾向于在2015年年底前结束近零的利率政策。

看多较长期公债，或持有此类债券比重高于基准的投资者比例，从11%增至13%。