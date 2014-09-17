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亚洲 | 2014年 9月 17日 星期三 10:13 BJT

日本股市：早盘跟随美股上涨，市场静候美联储会议结果

路透东京9月17日 - 日本股市日经指数周三早盘小涨，此前美国股市反弹，因市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)在今天稍晚结束两日会议后将维持利率在低位。

日经指数 早盘中段升0.1%至15,925.68点，前日下滑0.2%。

分析师称日本股市暂无方向，投资者正试图猜测美联储政策会议结果的影响。

出口类股涨跌互现，此前美元/日圆 下滑至低点106.81，进一步远离上周五创下的六年高点107.39。

丰田汽车 走高0.2%，本田汽车 和Panasonic 分别下滑0.7%和0.1%。

先锋(Pioneer) 跳涨2.2%。

东证股价指数 跌0.1%至1,310.13点，JPX-日经400指数 持平在11,869.98点。(完)
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