日本股市：早盘跟随美股上涨，市场静候美联储会议结果

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
路透东京9月17日 - 日本股市日经指数周三早盘小涨，此前美国股市反弹，因市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)在今天稍晚结束两日会议后将维持利率在低位。
日经指数 早盘中段升0.1%至15,925.68点，前日下滑0.2%。
分析师称日本股市暂无方向，投资者正试图猜测美联储政策会议结果的影响。
出口类股涨跌互现，此前美元/日圆 下滑至低点106.81，进一步远离上周五创下的六年高点107.39。
丰田汽车 走高0.2%，本田汽车 和Panasonic 分别下滑0.7%和0.1%。
先锋(Pioneer) 跳涨2.2%。
东证股价指数 跌0.1%至1,310.13点，JPX-日经400指数 持平在11,869.98点。(完)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。