背景资料：中国已签署的双边本币互换协议一览表

路透北京9月17日 - 中国央行周二晚间称，经国务院批准，已于当日和斯里兰卡中央银 行签署了规模为100亿元人民币/2,250亿卢比的双边本币互换协议，旨在促进双边贸易和投 资，并加强两国央行的金融合作。 央行表示，互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。 互换协议的签署有利于推动两国贸易和投资的便利化，还可为斯里兰卡人民币市场的进 一步发展提供流动性支持，促进人民币的境外使用。 以下为中国央行公布的已经签署协议的具体内容一览: 伙伴国/地区 规模(亿元人民币) 签署日期 有效期(年) 斯里兰卡 100 2014-9-16 3 瑞士 1,500 2014-7-21 3 欧洲央行(ECB) 3,500 2013-10-9 3 印度尼西亚* 1,000 2013-10-1 3 冰岛* 35 2013-9-30 3 阿尔巴尼亚 20 2013-9-12 3 匈牙利 100 2013-9-9 3 英国 2,000 2013-6-22 3 巴西 1,900 2013-3-26 3 新加坡* 3,000 2013-3-7 3 乌克兰 150 2012-6-26 3 澳大利亚 2,000 2012-3-22 3 蒙古国 100 2012-3-20 3 土耳其 100 2012-2-21 3 马来西亚* 1,800 2012-2-8 3 阿联酋 350 2012-1-17 3 巴基斯坦 100 2011-12-23 3 泰国 700 2011-12-22 3 香港* 4,000 2011-11-22 3 韩国* 3,600 2011-10-26 3 哈萨克斯坦 70 2011-6-13 3 乌兹别克斯坦 7 2011-4-19 3 新西兰 250 2011-4-18 3 阿根廷 700 2009-4-2 3 印尼 1,000 2009-3-23 3 白俄罗斯 200 2009-3-11 3 注：*为续签互换协议。（完） (发稿 倪蔚丹；审校 李然/曾祥进)