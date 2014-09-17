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亚洲 | 2014年 9月 17日 星期三 10:36 BJT

中国央行：与斯里兰卡央行签署100亿元人民币双边本币互换协议

路透北京9月17日 - 中国央行称，与斯里兰卡中央银行签署规模为100亿元人民币/2,250亿卢比的双边本币互换协议，互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。

周二晚间刊登在中国人民银行网站的新闻稿表示，此次双边本币互换协议的签署，旨在促进双边贸易和投资，并加强两国央行在货币与金融领域的合作与交流。当日签署的还有《中国人民银行与斯里兰卡中央银行金融合作谅解备忘录》。（完）

参看中国已签署的双边本币互换协议一览表，请点选 (发稿 倪蔚丹；审校 李然/曾祥进)
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