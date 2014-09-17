表格：英国薪资所得小幅上升，ILO失业率降至6.2%

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
路透伦敦9月17日 - 英国国家统计局周三公布：
* 截至7月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率为6.2%（预估为6.3%）
* 8月请领失业金人数减少3.72万人(预估为减少3万人),7月修正为减少3.74万人
* 截至7月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增加0.6%(预估为增加0.5%)
* 截至7月的三个月平均每周薪资所得(不包括奖金)较上年同期增长0.7%(预估为增长0.7%)
* 截至7月的三个月LFS就业人数增长7.4万，至3,060.9万人
以下为详细数据:
请领失业金人数 8月 7月 预估
较前月变动 -37,200 -37,400 (-33,600) -30,000
失业率(%) 2.9 3.0 (3.0)
失业人口(百万人) 0.966 1.004 (1.007)
按国际劳工组织(ILO)标准计算
5月-7月 2月-4月 2013年5-7月 预估
失业人口(百万) 2.019 2.165 2.487
失业率(%) 6.2 6.6 7.7 6.36.4
三个月变动 -146,000 -- --(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。