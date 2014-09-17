表格：英国薪资所得小幅上升，ILO失业率降至6.2%

路透伦敦9月17日 - 英国国家统计局周三公布：

* 截至7月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率为6.2%（预估为6.3%）

* 8月请领失业金人数减少3.72万人(预估为减少3万人),7月修正为减少3.74万人

* 截至7月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增加0.6%(预估为增加0.5%)

* 截至7月的三个月平均每周薪资所得(不包括奖金)较上年同期增长0.7%(预估为增长0.7%)

* 截至7月的三个月LFS就业人数增长7.4万，至3,060.9万人

以下为详细数据:

请领失业金人数 8月 7月 预估

较前月变动 -37,200 -37,400 (-33,600) -30,000

失业率(%) 2.9 3.0 (3.0)

失业人口(百万人) 0.966 1.004 (1.007)

按国际劳工组织(ILO)标准计算

5月-7月 2月-4月 2013年5-7月 预估

失业人口(百万) 2.019 2.165 2.487

失业率(%) 6.2 6.6 7.7 6.36.4