中国债市动态：受SLF传闻提振现券收益率及IRS大降，随后预期重回谨慎

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
路透上海9月17日 - 中国银行间市场周三早盘现券收益率及IRS(利率互换)大降逾10个基点。交易员表示，因传闻称央行对五大行实施SLF(常备借贷便利)，短期宽松一度引发金融债买盘涌现；但随后乐观情绪有所消退，机构多认为央行此举平滑短期流动性目的更强，未来预期重回谨慎。
他们并认为，短期流动性放松引发的乐观情绪可持续性仍相对有限，接下来除非大幅降准、降息，或者宏观经济超预期下滑，否则债市收益率续跌空间有限。
“央行出短钱，释放点流动性，收益率下了很多，但随后情绪就有点消退了，”上海一银行交易员称，早上开盘10年国开收益率直接下了10几个基点，毕竟5,000亿的规模也相当于在三个月内降准一次，对流动性还是很有帮助，至少下旬资金面的担忧会减弱一些。
此前的市场传闻称，央行周二通知工农中建交五大行，将在最近两天分别向每家做1,000亿的SLF，期限为三个月，性质类同基础货币的投放，货币政策短期宽松常态化。
就此传闻路透联络了一些接近消息源的人士，其中两位表示央行进行SLF操作属实，但对于具体的操作范围和规模尚难明确。
“我觉得央行憋不住了，又不想做降准这种事，所以背地里给钱，有季度末的考虑，”上海另一银行交易员表示，不过没有全面降准降息的预期，债市行情很难持续，经济托住，货币稳住，债市只有横盘了，没有方向。
国海证券债券研究员黄诗城则认为，今天债市收益率已经跌了不少，若后续没有较大的政策放松，预计续跌空间有限。9月经济数据目前来看比较一般，但应该不会继续大幅下滑，市场情绪也还是比较谨慎的。
“不过，央行此举也许多方面考虑吧，经济、外占、IPO对资金面的冲击，感觉现在政策是在乎经济的，但还是不愿意放多钱。”他说。
央行于2013年初创设了公开市场短期流动性调节工具(SLO)和SLF，与其他货币政策工具相互配合和补充，以进一步增强央行流动性管理的灵活性和主动性，丰富和完善货币政策操作框架。今年首季央行累计开展SLF 3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。
剩余期限约9.35年的国开行固息债140205券最新报价收益率 为4.8100%/4.7600%，上交易日尾盘为4.8900%/4.8500%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1412 早盘最新报93.780元，上日结算价为93.558元。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。