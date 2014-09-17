中国债市动态：受SLF传闻提振现券收益率及IRS大降，随后预期重回谨慎

路透上海9月17日 - 中国银行间市场周三早盘现券收益率及IRS(利率互换)大降逾10个基点。交易员表示，因传闻称央行对五大行实施SLF(常备借贷便利)，短期宽松一度引发金融债买盘涌现；但随后乐观情绪有所消退，机构多认为央行此举平滑短期流动性目的更强，未来预期重回谨慎。

他们并认为，短期流动性放松引发的乐观情绪可持续性仍相对有限，接下来除非大幅降准、降息，或者宏观经济超预期下滑，否则债市收益率续跌空间有限。

“央行出短钱，释放点流动性，收益率下了很多，但随后情绪就有点消退了，”上海一银行交易员称，早上开盘10年国开收益率直接下了10几个基点，毕竟5,000亿的规模也相当于在三个月内降准一次，对流动性还是很有帮助，至少下旬资金面的担忧会减弱一些。

此前的市场传闻称，央行周二通知工农中建交五大行，将在最近两天分别向每家做1,000亿的SLF，期限为三个月，性质类同基础货币的投放，货币政策短期宽松常态化。

就此传闻路透联络了一些接近消息源的人士，其中两位表示央行进行SLF操作属实，但对于具体的操作范围和规模尚难明确。

“我觉得央行憋不住了，又不想做降准这种事，所以背地里给钱，有季度末的考虑，”上海另一银行交易员表示，不过没有全面降准降息的预期，债市行情很难持续，经济托住，货币稳住，债市只有横盘了，没有方向。

国海证券债券研究员黄诗城则认为，今天债市收益率已经跌了不少，若后续没有较大的政策放松，预计续跌空间有限。9月经济数据目前来看比较一般，但应该不会继续大幅下滑，市场情绪也还是比较谨慎的。

“不过，央行此举也许多方面考虑吧，经济、外占、IPO对资金面的冲击，感觉现在政策是在乎经济的，但还是不愿意放多钱。”他说。

央行于2013年初创设了公开市场短期流动性调节工具(SLO)和SLF，与其他货币政策工具相互配合和补充，以进一步增强央行流动性管理的灵活性和主动性，丰富和完善货币政策操作框架。今年首季央行累计开展SLF 3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。

剩余期限约9.35年的国开行固息债140205券最新报价收益率 为4.8100%/4.7600%，上交易日尾盘为4.8900%/4.8500%。