更新版 2-新债招标：中国10年国债利率远低预期，SLF传闻下大行投资需求向好

* 财政部10年国债中标利率远低于预期

* 市场传闻央行对五大行进行SLF操作，债市情绪高涨

* 大行投资需求亦有恢复，投资户拉低标位

* 该债投标倍数亦较高

* 最终获得0.5亿元追加发行，实际总发行量280.5亿元 (新增追加发行数据)

路透上海9月17日 - 中国财政部周三早间招标发行的10年期固息国债中标利率远低于预期。市场人士表示，因市场传闻央行对五大行进行SLF(常备借贷便利)操作，债市投资情绪高涨，大行投资需求恢复，拉低今日投标标位，最终该债亦录得较高的投标倍数。

“有SLF的传闻，而且这期债结果来看，大行投资需求确实有恢复，传闻应该是靠谱的。”上海一商业银行交易员称。

有市场传闻称，央行周二通知工农中建交五大行，将在最近两天分别向每家做1,000亿的SLF，期限为三个月，性质类同基础货币的投放，货币政策短期宽松常态化。就此传闻路透联络了一些接近消息源的人士，其中两位表示央行进行SLF操作属实，但对于具体的操作范围和规模尚难明确。

中国债券信息网发行快报显示，财政部今日招标的280亿元人民币10年期固息国债，中标利率为4.13%，市场预测为4.27%，最终获得0.5亿元追加发行，总发行量达280.5亿元；业内人士并透露，该债边际中标利率为4.19%，投标倍数为2.40倍。

上述交易员并指出，除了投标倍数不错外，该债边际倍数仅1倍左右的较低水平，说明交易户高位博边际中标的并不多，主力应是大行投资户，目前在一级半市场上，该债成交在4.165%返手续费附近。

“本身(新债)结果发得就很低，(一级半)还能有溢价，说明市场情绪非常好。”他称。

二级市场上早盘现券收益率及IRS(利率互换)大降逾10个基点。交易员表示，因传闻称央行对五大行实施SLF(常备借贷便利)，短期宽松一度引发金融债买盘涌现；但随后乐观情绪有所消退，机构多认为央行此举平滑短期流动性目的更强，未来预期重回谨慎。

该债为今年第21期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。