更新版 2-新债招标：中国10年国债利率远低预期，SLF传闻下大行投资需求向好

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
* 财政部10年国债中标利率远低于预期
* 市场传闻央行对五大行进行SLF操作，债市情绪高涨
* 大行投资需求亦有恢复，投资户拉低标位
* 该债投标倍数亦较高
* 最终获得0.5亿元追加发行，实际总发行量280.5亿元 (新增追加发行数据)
路透上海9月17日 - 中国财政部周三早间招标发行的10年期固息国债中标利率远低于预期。市场人士表示，因市场传闻央行对五大行进行SLF(常备借贷便利)操作，债市投资情绪高涨，大行投资需求恢复，拉低今日投标标位，最终该债亦录得较高的投标倍数。
“有SLF的传闻，而且这期债结果来看，大行投资需求确实有恢复，传闻应该是靠谱的。”上海一商业银行交易员称。
有市场传闻称，央行周二通知工农中建交五大行，将在最近两天分别向每家做1,000亿的SLF，期限为三个月，性质类同基础货币的投放，货币政策短期宽松常态化。就此传闻路透联络了一些接近消息源的人士，其中两位表示央行进行SLF操作属实，但对于具体的操作范围和规模尚难明确。
中国债券信息网发行快报显示，财政部今日招标的280亿元人民币10年期固息国债，中标利率为4.13%，市场预测为4.27%，最终获得0.5亿元追加发行，总发行量达280.5亿元；业内人士并透露，该债边际中标利率为4.19%，投标倍数为2.40倍。
上述交易员并指出，除了投标倍数不错外，该债边际倍数仅1倍左右的较低水平，说明交易户高位博边际中标的并不多，主力应是大行投资户，目前在一级半市场上，该债成交在4.165%返手续费附近。
“本身(新债)结果发得就很低，(一级半)还能有溢价，说明市场情绪非常好。”他称。
二级市场上早盘现券收益率及IRS(利率互换)大降逾10个基点。交易员表示，因传闻称央行对五大行实施SLF(常备借贷便利)，短期宽松一度引发金融债买盘涌现；但随后乐观情绪有所消退，机构多认为央行此举平滑短期流动性目的更强，未来预期重回谨慎。
该债为今年第21期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该期国债利息按半年支付，9月18日开始计息，招标结束至9月22日进行分销，9月24日起上市交易；发行手续费为承销面值的0.1%。（完） (发稿 丁淑琴；审校 曾祥进)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。