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货币新闻 | 2014年 9月 17日 星期三 17:09 BJT

表格：欧元区8月HICP终值较上年同期上升0.4%，预估为升0.3%

路透布鲁塞尔9月17日 - 欧盟统计局公布，欧元区8月消费者物价调和指数(HICP)终值较前月上升0.1%，较上年同期上升0.4%（预估分别为上升0.1%和0.3%）。

欧元区 权重(‰) -----------年率------------------ 12个月平均---月率--

2014年 8月 7月 6月 5月 8月 8月 8月

14年 14年 14年 14年 13年 14年 14年

整体 1000.0 0.4p 0.4 0.5 0.5 1.3 0.7p 0.1p

扣除能源 891.9 0.7p 0.5 0.5 0.6 1.6 0.9p 0.2p

扣除能源

和未加工食品 817.1 0.9p 0.8 0.8 0.8 1.3 1.0p 0.3p

扣除烟草 976.1 0.3p 0.3 0.4 0.4 1.2 0.6p 0.1p(完)
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