表格：欧元区8月HICP终值较上年同期上升0.4%，预估为升0.3%

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
路透布鲁塞尔9月17日 - 欧盟统计局公布，欧元区8月消费者物价调和指数(HICP)终值较前月上升0.1%，较上年同期上升0.4%（预估分别为上升0.1%和0.3%）。
欧元区 权重(‰) -----------年率------------------ 12个月平均---月率--
2014年 8月 7月 6月 5月 8月 8月 8月
14年 14年 14年 14年 13年 14年 14年
整体 1000.0 0.4p 0.4 0.5 0.5 1.3 0.7p 0.1p
扣除能源 891.9 0.7p 0.5 0.5 0.6 1.6 0.9p 0.2p
扣除能源
和未加工食品 817.1 0.9p 0.8 0.8 0.8 1.3 1.0p 0.3p
扣除烟草 976.1 0.3p 0.3 0.4 0.4 1.2 0.6p 0.1p(完)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。