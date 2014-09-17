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货币新闻 | 2014年 9月 17日 星期三 17:10 BJT

表格：瑞士9月ZEW投资者信心指数下滑10.2点至负7.7

路透苏黎世9月17日 - 瑞士信贷和德国经济智库ZEW周三联合公布，瑞士9月ZEW投资者信心指数下滑10.2点至负7.7，8月为正2.5。

14年9月 14年8月 13年9月

预期指数(投资者信心) -7.7 2.5 16.3

现况指数 25.6 45.0 37.2(完)
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