《中国债券市场每日交易备忘》--9月18日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国进出口银行至多60亿元一年期固息增发债10:00-11:00招标 进出口银行至多60亿元七年期固息金融债10:00-11:00招标 兴业银行 5亿元九个月期同业存单9:30-16:30招标发行 兴业银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6006% 中信银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5001% 招商银行 15亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8500% 浦发银行 5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5998% 徽商银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000% 徽商银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8001% 民生银行 5亿元一个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3995% 民生银行10亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8500% 泉州银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7509% 平安银行 5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6803% 平安银行15亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8301% 浙商银行10亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.9501% 南浔农商行1亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8002% 顺德农商行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8000% 余姚农合3亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8002% 中国商用飞机10亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和光大主承 太钢不锈20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，农业银行和进出口行主承 紫江企业 7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中国银行主承 中南重工 2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，民生银行主承 顺鑫农业 6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，北京银行和中国银行主承 浙江古纤道新材料股份3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，光大银行和工商银行主承 南京中电熊猫信息产业集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，建设银行和平安银行主承 云南解化清洁能源开发6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中信证券和中信银行主承 广西西江开发投资集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，国开行和浦发银行主承 国信证券17亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，招商银行主承 南京禄口国际机场1亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，招商银行主承 茂名港集团3亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA-)，银河证券和兴业银行主承 广州珠江实业集团2亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，建设银行和平安银行主承 鄂州城建投资7亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，长江证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 新密财源城建公司10亿元七年期固息债1480479，票面利率7.28% 北京金融街资本15亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1480491，票面利率5.55% 马鞍山慈湖高新12亿元七年期固息债1480492，票面利率6.85% 威海中城公有资产12亿元七年期固息债1480494，票面利率6.55% 兰州国资投资控股7亿元七年期固息债1480496，票面利率6.32% 铁路总公司150亿元七年期固息债1480512，票面利率5.18% 广东粤电集团30亿元九个月期超短期融资券011483002，票面利率4.64% 中国南车 30亿元三个月超短融011446003，票面利率4.75% 安徽省高速公路控股集团10亿元九个月超短融，票面利率 江省物产集团10亿元三个月超短融011498004，票面利率4.60% 中粮集团45亿元六个月超短融011414006，票面利率4.7% 中国铝业公司4亿元九个月超短融011415006，票面利率5.13% 阳泉煤业集团10亿元九个月超短融011499019，票面利率5.35% 陆家嘴集团30亿元一年期短融041462039，票面利率4.98% 华泰证券 30亿元三个月期短融071416010，票面利率4.65% 扬州瘦西湖旅游发展集团2亿元一年期短融041455037，票面利率5.60% 成都公共交通集团2.5亿元一年期短融041472014，票面利率5.95% 新疆生产建设兵团投资公司4.5亿元一年期短融041454057，票面利率5.45% 中建一局集团7亿元一年期短融041451054，票面利率5.37% 西部建设 5亿元一年期短融041452044，票面利率5.25% 雅砻江流域水电开发20亿元一年期短融041453096，票面利率4.95% 碧水源 9亿元三年期中票101469007，票面利率6.00% 山东垦利石化集团3.9亿元三年期中票101469003，票面利率7.50% 无锡产业发展集团10亿元三年期中票101459048，票面利率5.59% 西部建设6亿元三年期中票101452021，票面利率6.00% 海宁中国皮革城2亿元三年期中票101460034，票面利率5.77% ============================================================================ 三、缴款： 农发行60亿元七年期固息增发债140428，发行价格105.82元 农发行60亿元五年期固息债140441，发行价格101.68元 财政部代发163亿元三年期地方债149111，票面利率4.14% 财政部代发163亿元五年期地方债149112，票面利率4.15% 北京国有资本经营中心45亿元15年期投资人选择权(5+10)固息债1480506，票面利率5.28% 交融租赁8.05亿元635日浮息(一年定存基准)优先A档资产支持证券1489122，基本利差2.20% 交融租赁0.90亿元727日浮息(一年定存基准)优先B档资产支持证券1489123，基本利差3.40% 交融租赁1.17亿元1,092日次级档资产支持证券1489124 中国中冶 30亿元九个月期超短期融资券 河南投资集团5亿元九个月期超短融 国家开发投资公司15亿元九个月期超短融 山西煤炭进出口集团15亿元一年期短融 重庆西昌矿业1.5亿元一年期短融 富通集团5亿元一年期短融 山东胜通集团4亿元一年期短融 宁夏建材 5亿元一年期短融 仙琚制药 2亿元一年期短融 丹东港集团10亿元五年期投资者选择权中期票据(3+2) 精功集团9亿元三年期中票 中信大锰矿业3.6亿元三年期中票 西安水务集团5亿元五年期中票 广州城建投资集团30亿元五年期中票 北京控股集团30亿元七年期中票 中国神华 100亿元三年期中票 中建一局集团4亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 亚厦控股5亿元一年期短融041353065 到期兑付，票面利率5.95% 华能澜沧江水电20亿元一年期短融041353067到期兑付，票面利率5.19% 上海临港经济发展集团5亿元一年期短融041355033到期兑付，票面利率6.02% 河南天冠企业集团3亿元一年期短融041359063到期兑付，票面利率7.00% 陕西有色金属控股集团20亿元一年期短融041360062到期兑付，票面利率5.40% 福建漳龙实业11亿元一年期短融041360065到期兑付，票面利率5.85% 亚邦投资控股集团2.6亿元一年期短融041362032到期兑付，票面利率8.30% 南京医药 2.5亿元一年期短融041362033到期兑付，票面利率6.50% 浙江凯喜雅国际股份1.2亿元一年期短融041368005到期兑付，票面利率7.50% 天津物产国际能源发展2亿元一年期短融041368006到期兑付，票面利率6.30% 昆明交通产业股份10亿元一年期短融041369026 到期兑付，票面利率6.00% 兴业证券18亿元71天期短融1490123到期兑付，票面利率4.28% 兴业银行 20亿元6个月期同业存单111410006到期兑付 07特别国债02 0700002付息 07国开18 070218付息 13中煤MTN002 101353010付息 13马城投MTN001 101356006付息 13乌国资MTN001 101360012付息 13湖交投MTN001 101366004付息 07温州01 072002付息 12平湖债 1280291付息 12温国投债 1280292付息 12瑞水泥MTN2 1282346付息 12皖高速MTN2 1282347付息 12轻纺城MTN1 1282348付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署进一步扶持小微企业发展，包括加大税收支持，即从 10月1日至2015年底，将月销售额2-3万元人民币的小微企业、个体工商户和其他个人也纳入暂免征收增值税和营 业税的范围，还决定全面建立临时救助制度、为困难群众兜底线救急难。 9/18公布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/23公布9月汇丰中国制造业PMI初值 (8月初值50.3) 9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳/丁淑琴； 审校 李宏薇)