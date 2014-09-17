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货币新闻 | 2014年 9月 17日 星期三 16:13 BJT

表格: LME金属库存最新变化--9月17日

路透伦敦9月17日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):

     品种            最新库存         变动
      铜              155,400         -925
      锡                9,890         持平
      铅              225,650          -25
      锌              754,050         -175
      铝            4,692,950       -7,950
      镍              337,992         +948
    铝合金             29,120         -680
    NASAAC             67,880         +320
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品  库存数据      库存分布               品种       库存数据            库存分布
 种                                                                      
 铜  MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>            铅        MPB-STOCKS        <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝  MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>            锡        MSN-STOCKS        <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌  MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>        铝合金        MAA-STOCKS        <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍  MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>         NASAA        MNA-STOCKS        <0#MNASTX-LOC-GRD>
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 田建华; 审校 张荻)
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