澳新汇市：澳元和新西兰元上扬，受美联储政策预期变化提振

澳元上涨主要是由于美元在近期大涨后回调。此前一位有影响力的美联储观察家表示，美联储的强硬程度可能不及部分人预期。

“对澳元而言，这意味着有上行可能，”道明证券(TD Securities)亚太研究主管Annette Beacher称。

中国央行向五大银行注入流动性的消息，也进一步支撑澳元。

澳元初步支撑位在0.9055美元附近，接下来是重要支撑点0.8984，也是2014年从0.8660升至0.9505一波涨势的61.8%回档位。

新西兰元 也从七个月低点反弹，最新报0.8174美元，但再度受美联储政策预期所左右。

新西兰元近期支撑位在0.8140，0.8120处支撑更强，阻力位在隔夜高点0.8231。(完)

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