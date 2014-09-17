版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 17日 星期三 11:18 BJT

《汇市简讯》澳元/美元亚洲盘中走软

0303GMT

* 澳元/美元亚洲盘中难展欢颜，此前在海外市场强力升破0.91美元

* 美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议前，澳元兑美元及兑其他货币再度面临压力

* 澳洲股市也感受到压力，连续六个交易日下跌

* 前国库部长表示，澳洲好运已快走到尽头

* 中国消息在好一段时间仅带来温和影响后，如今又开始加大影响力

* 澳元/美元今日又出现“无力弹升”表现，最新报0.9065(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐