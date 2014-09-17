台湾债市：RP利率稳于低位，寿险保单资金挹注

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
路透台北9月17日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三稳于近日低位。交易商表示，本周以来市场资金持续偏多，投信和寿险偶见余钱进场，整体情势较上周宽裕不少。
他们指出，因金管会令寿险业者停售利变型保单，寿险最后抢卖的大额保单资金在近日入帐，令部分寿险转为钱多；此外，由于9月是季底，银行多以保守心态调度资金，近日银行准备数字多翻正，快速累积的资金也稍许造成银行去化短钱的压力。
〞而且最近股票不好，有些钱从股市退到市场上来。〞一位大型证券商交易员说。
一位大型票券商交易员也表示，9月季底的资金需求一定会升高，已积极请客户跨月承做，目前情况尚佳，但月底的需求肯定还是会上扬。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投同上日在0.63-0.64%。该利率均同于上日。
票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交也在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%。票券商的少量跨月利率成交在0.56-0.57%，上日约在0.56%。
本周并无公司债/金融债的发行。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。