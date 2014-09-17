更新版 1-亚洲经济：第三季企业景气指数创三年来最大降幅，因中国和新加坡经济放缓

“尽管亚洲整体增长仍然强劲，但企业面临一系列挑战，包括随着美联储开始缩减刺激举措，引发对升息的担忧，”汇丰控股亚洲经济研究联席主管Frederic Neumann称。

他还表示，中国房地产放缓，该国企业状况更加不确定。

中国企业对前景的看法中性，这导致第三季中国指数从67降至50。路透对分析师的调查显示，今年中国经济料将成长7.3%，创24年来最慢增速。

新加坡第三季企业景气指数亦为50，较前季的67大幅下降。

该指数调查了亚太地区11个经济体的200家大型公司，涵盖金融、房地产、资源和科技等多个领域。

受访公司包括澳洲建筑材料厂商James Hardie Industries Plc ，日本服装生产商迅销(FastRetailing) 和印度制药商Lupin Ltd 等。

汤森路透与英士国际商学院(INSEAD)在9月1-12日联合进行了此次调查。调查显示，全球经济疑虑、成本上涨和包括汇率波动及监管不确定性在内的其它风险，是企业担忧的主要因素。

120家回复问题的企业中，有64%对第三季前景持中性看法，34%看法正面，1.67%的企业持负面看法。

**印度企业最乐观，中国企业信心下滑**

印度和泰国这两个亚洲重要经济体的企业信心，则受惠于政治上的改变。

印度由莫迪出任新总理，帮助提振该国股市升至记录高位；而泰国结束多个月来的政治纷扰并成立军政府，缓和了企业疑虑。

接受调查的15家印度企业对前景均持正面看法。泰国企业信心则为第二乐观，分数达90。

“新政府对经济政策、制造业改革的确认及正面态度，并放宽外国投资规范，再度确认了对印度增长的信心。”孟买Lupin的企业沟通主管Shamsher Gorawara称。

印度制药商Lupin并表示，对国内企业环境持正面看法。

“莫迪政府上任已100多天，信心似乎在改善，尽管只是缓步上升。”毕马威会计师事务所印度的税务联席负责人Girish Vanvari指出。“我们确实免不了会有段平缓但可持续增长的时期。”

政治局势亦帮助印尼企业信心指数在第三季达到75，整体正面。外界认为印尼新当选总统佐科-维多多(Joko Widodo)对商界态度比前任更友好。

不过中国增长放缓打击了第三季企业信心。接受访问的所有中国企业均对前景持中性看法，他们多数认为全球经济不确定性是最大风险。

除中国以外，韩国和新加坡企业信心也从第二季的正面下滑至中性。台湾信心指数为33，是该地区唯一看法负面的经济体。

菲律宾信心指数从第二季的满分100骤降至83，因一些企业下调对前景和就业水平的乐观看法。

澳洲企业信心指数亦从第二季的79降至75，日本则从56小升至59。出口导向型的韩国企业指数为50，看法中性，与第二季一致。

**汽车行业乐观，地产业下滑**

从行业角度看，汽车、资源、制药和食品行业最乐观，评分达到75.

亚洲汽车制造商信心连续第三季改善，但航运、建筑和金融业最不乐观，评分都是中性的50。

地产业信心则大幅下降，评分从第二季的79大幅降至逾两年低位63。很多企业把前景降至中性，因中国地产业下滑可能加剧。

“地产业是中国经济的核心。房地产市场放缓主要影响建筑活动，与该行业直接相关的企业受冲击最严重，”汇丰的Neumann称。