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亚洲 | 2014年 9月 17日 星期三 11:34 BJT

香港股市：恒生国企股盘中涨幅超过2%，中资银行股领涨

路透香港9月17日 - 恒生国企股周三早盘大幅上涨，受益于银行类股涨势，此前有媒体报导称中国央行向主要银行挹注流动性。

恒生国企指数 攀升2%以上，该报导称中国人行总计注资5,000亿元人民币。

工行 、中国银行 和中国建设银行 股价各自涨约2%，涨幅居前。

华尔街日报援引消息人士的话报导称，中国央行通过常备借贷便利(SLF)操作分别向五大行各注资1,000亿元人民币。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 李婷仪)
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