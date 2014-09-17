版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 17日 星期三 11:39 BJT

韩国股市：早盘小涨，因美国FED提前升息疑虑缓解

中国媒体报导称，中国人行对五大银行实施5,000亿元人民币的常备借贷便利(SLF)操作，令风险胃纳进一步增温。

“升息的看法导致一波短线修正，但美联储缩减买债结束，实际上可能引发资金流入亚洲等新兴市场，”Meritz Securities分析师Kim Joong-won表示。

继周一逼近两个月低位后，韩国综合股价指数有望连续两日反弹。

大盘受大型科技股涨势支撑，三星电子 上涨1.2%，SK海力士 上涨1.6%。

指标KOSPI 200指数 上涨0.69%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐