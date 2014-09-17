中国货币市场：资金供给改善，央行SLF驰援传闻料稳定季末流动性

路透上海9月17日 - 中国银行间资金市场周三资金供给有所改善，隔夜和七天回购利率也小幅走低。有关央行对大行进行SLF(常备借贷便利)操作的传闻，令市场对资金面预期明显向好，料将在很大程度上熨平季末流动性的波动。

交易员并指出，相较短期品种而言，跨月资金需求依旧旺盛，14天至一个月期限的回购利率均有所抬升，但在央行政策的呵护下，持续走高的空间受限。

“一早的话感觉还是中性略偏紧，后来大行开始出了，感觉好了很多。（SLF）这个消息一出来，大家心态就不一样了，对月末不那么担心了，”华东一银行交易员称。

她还表示，跨月资金需求仍不小，14天期品种今天开始可跨月，在目前利率水平不高的情况下，机构的需求还是比较踊跃，但在央行释放宽松信号后，市场的压力已明显减轻，“之前又是国庆，又是季末、又是IPO，这么多压力，现在轻松多了。”

此前的市场传闻称，央行周二通知工农中建交五大行，将在最近两天分别向每家做1,000亿的SLF，期限为三个月，性质类同基础货币的投放，货币政策短期宽松常态化。

就此传闻路透联络了一些接近消息源的人士，其中两位表示央行进行SLF操作属实，但对于具体的操作范围和规模尚难明确。

上海一银行交易员则谈到，市场消息称此次SLF是分两天进行的，因此到账时间会有一些时滞，若全部资金陆续到位，资金供给状况或将进一步向好。

中国A股IPO重启后的第四批11只新股将集中在下周申购。由于正逢三季度末临近，密集新股发行与银行体系季末因素叠加，将进一步施压资金面。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:34 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8304 2.8526 -2.22

七天 3.3206 3.3278 -0.72

14天 3.5402 3.5157 +2.45

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.0950 2.3350 +76.00

七天 4.1000 3.8150 +28.50

14天 7.7050 6.5850 +112.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9500 2.9200 +3.00

七天 3.3900 3.4500 -6.00

14天 3.5200 3.4700 +5.00

Shibor

其中:隔夜 2.8470 2.8530 -0.60

七天 3.2870 3.2500 +3.70

三个月 4.6296 4.6349 -0.53