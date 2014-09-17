中国新债：农发行下周一将增发120亿元三期债，期限一、三及五年

路透上海9月17日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(22日)在银行间债市增发三期固息债，总额不超过120亿元人民币，每期债的发行上限均为40亿元，期限一年、三年和五年。

刊登在中国债券信息网的公告称，一年期为第43期 第二次增发，票面利率为4.30%；三年期为该行今年第40期 金融债第三次增发，票面利率为4.92%，五年为第41期 第三次增发，票面利率为5.07%。

具体发行条款如下：

43期第二次增发 40期第三次增发 41期第三次增发

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招标规模上限 40亿元 40亿元 40亿元

期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息

招标时间 3/5年：9/22 14:00-15:00 1年：9/22 14:00-15:30

招标方式 均采用单一价格中标（荷兰式）

缴款日 9月24日 9月25日 9月25日

起息日 8月21日 7月21日 7月21日

发行期 9/23-9/24 9/23-9/25 9/23-9/25

上市日 9月26日 9月30日 9月30日

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.05% 0.10%

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参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 张喜良)