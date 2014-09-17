中国新债：农发行下周一将增发120亿元三期债，期限一、三及五年

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
路透上海9月17日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(22日)在银行间债市增发三期固息债，总额不超过120亿元人民币，每期债的发行上限均为40亿元，期限一年、三年和五年。
刊登在中国债券信息网的公告称，一年期为第43期 第二次增发，票面利率为4.30%；三年期为该行今年第40期 金融债第三次增发，票面利率为4.92%，五年为第41期 第三次增发，票面利率为5.07%。
具体发行条款如下：
43期第二次增发 40期第三次增发 41期第三次增发
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招标规模上限 40亿元 40亿元 40亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息
招标时间 3/5年：9/22 14:00-15:00 1年：9/22 14:00-15:30
招标方式 均采用单一价格中标（荷兰式）
缴款日 9月24日 9月25日 9月25日
起息日 8月21日 7月21日 7月21日
发行期 9/23-9/24 9/23-9/25 9/23-9/25
上市日 9月26日 9月30日 9月30日
基本承销额 无 无 无
承揽费 0.05% 0.05% 0.10%
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参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 张喜良)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。