全球经济：OECD提议修改税收协定，遏制企业避税活动

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
OECD还想限制公司可以在公司内部贷款和采购部门报告的获利，这些部门通常都位于避税天堂。该智库也在经济政策方面向成员国提供建议。
OECD表示，如果这种子公司通过公司内部交易而产生巨额利润，那么利润应在整个集团内部分享。
这可能会打击英国电信公司沃达丰(Vodafone) ，该公司在卢森堡有一家为集团采购电话设备的子公司。
**税收居所**
OECD还提出修订有关税收居所(tax residence)的规则，这些规则使美国科技巨头在很多国家能创造数以十亿美元计的营收，但这些国家的税务部门却无法对这些营收征税。
OECD称，根据一项长期以来的规定，公司可在一个国家运营仓库，而不必在当地构成税收居所，这项规定应考虑修订。
这可能会冲击互联网零售巨头亚马逊。因为受惠于上述仓库免税规定，亚马逊去年把150亿欧元的欧洲营收转入在卢森堡的一家子公司，在那里获利无需课税。
如果OECD提议，在某国有“重大数字存在”也要建立税收居所的话，那么从事网络销售的诸多公司，包括苹果的iTunes服务、软件公司Adobe Systems Inc. 以及电商集团eBay Inc. ，可能也须在营收产生国报告营收。(完) (编译 王丽鑫/王颖；审校 高琦/张涛)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。