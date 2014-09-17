全球经济：OECD提议修改税收协定，遏制企业避税活动

OECD还想限制公司可以在公司内部贷款和采购部门报告的获利，这些部门通常都位于避税天堂。该智库也在经济政策方面向成员国提供建议。

OECD表示，如果这种子公司通过公司内部交易而产生巨额利润，那么利润应在整个集团内部分享。

这可能会打击英国电信公司沃达丰(Vodafone) ，该公司在卢森堡有一家为集团采购电话设备的子公司。

**税收居所**

OECD还提出修订有关税收居所(tax residence)的规则，这些规则使美国科技巨头在很多国家能创造数以十亿美元计的营收，但这些国家的税务部门却无法对这些营收征税。

OECD称，根据一项长期以来的规定，公司可在一个国家运营仓库，而不必在当地构成税收居所，这项规定应考虑修订。

这可能会冲击互联网零售巨头亚马逊。因为受惠于上述仓库免税规定，亚马逊去年把150亿欧元的欧洲营收转入在卢森堡的一家子公司，在那里获利无需课税。

如果OECD提议，在某国有“重大数字存在”也要建立税收居所的话，那么从事网络销售的诸多公司，包括苹果的iTunes服务、软件公司Adobe Systems Inc. 以及电商集团eBay Inc. ，可能也须在营收产生国报告营收。(完) (编译 王丽鑫/王颖；审校 高琦/张涛)