版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 17日 星期三 16:56 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币即期强势收涨扭转四连跌，中资大行结汇助力

* 人民币大幅收升，终结四天连跌
    * 离岸CNH走升企稳，或受宽松政策传闻提振
    * 中资大行结汇压制美元价格

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京9月17日 - 中国人民币兑美元 周三强势收涨，结束此前连续四天跌
势。离岸市场CNH汇率走升企稳，此前看空人民币的情绪恢复稳定，境内市场午盘有中资大
行加大结汇力度，使涨幅扩大。
    
    多位交易员反映，今天客盘结汇表现一般，日内多数时间有在离岸市场套利购汇出现，
结购汇需求相对均衡。但午盘有中资大行结汇打压美元价格，并引起部分银行跟风做空美元
，使得收盘时人民币即期涨幅扩大到0.1%。
    
    “客盘一般，估计是央行在压着（美元价格）。”一中资大行交易员说。
        
    有交易员认为，凌晨时CNH汇率就有升值，或许是受到昨晚央行对大行进行SLF(常备借
贷便利)操作的传闻影响，信心有所提振。境内交易时段表现与境内相仿，在离岸汇率点差
保持在一百点上下，午盘有所扩大。
    
    此前的市场传闻称，央行周二通知工农中建交五大行，将在最近两天分别向每家做1,00
0亿的SLF，期限为三个月，性质类同基础货币的投放，货币政策短期宽松常态化。
   
    就此传闻路透联络了一些接近消息源的人士，其中两位表示央行进行SLF操作属实，但
对于具体的操作范围和规模尚难明确。
    
    全球汇市，美元兑多数主要货币周三走高，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FE
D)最新利率指引，很多人预计美联储将讨论退出超宽松货币政策、走向正常化的步骤。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元       今日                 上日           升贬
 即期成交价格               6.1401               6.1462         0.10%
 中间价                     6.1450               6.1462         0.02%
 成交额                     134亿美元                           
                                                                
 日内相对于中间价最大波幅   0.11% (上限±2%)     日高           日低
 日内波动幅度(pips)         65                   6.1385         6.1450
 2014年来即期升贬值幅度     -1.40%                              
 1年期美元/人民币掉期升水<  1235                                
 CNY1Y=CFXS>                                                    
                                                                
 离岸人民币市场,北京时间16  今日                 上日           
 :49                                                            
 1年期NDF                   6.2390/10            6.236          
 CNH即期                    6.1519/39            6.1551         
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 林高丽/黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐