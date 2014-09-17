更新版 2-中国汇市：人民币即期强势收涨扭转四连跌，中资大行结汇助力

* 人民币大幅收升，终结四天连跌 * 离岸CNH走升企稳，或受宽松政策传闻提振 * 中资大行结汇压制美元价格 (更新收盘报价和评论) 路透北京9月17日 - 中国人民币兑美元 周三强势收涨，结束此前连续四天跌 势。离岸市场CNH汇率走升企稳，此前看空人民币的情绪恢复稳定，境内市场午盘有中资大 行加大结汇力度，使涨幅扩大。 多位交易员反映，今天客盘结汇表现一般，日内多数时间有在离岸市场套利购汇出现， 结购汇需求相对均衡。但午盘有中资大行结汇打压美元价格，并引起部分银行跟风做空美元 ，使得收盘时人民币即期涨幅扩大到0.1%。 “客盘一般，估计是央行在压着（美元价格）。”一中资大行交易员说。 有交易员认为，凌晨时CNH汇率就有升值，或许是受到昨晚央行对大行进行SLF(常备借 贷便利)操作的传闻影响，信心有所提振。境内交易时段表现与境内相仿，在离岸汇率点差 保持在一百点上下，午盘有所扩大。 此前的市场传闻称，央行周二通知工农中建交五大行，将在最近两天分别向每家做1,00 0亿的SLF，期限为三个月，性质类同基础货币的投放，货币政策短期宽松常态化。 就此传闻路透联络了一些接近消息源的人士，其中两位表示央行进行SLF操作属实，但 对于具体的操作范围和规模尚难明确。 全球汇市，美元兑多数主要货币周三走高，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FE D)最新利率指引，很多人预计美联储将讨论退出超宽松货币政策、走向正常化的步骤。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1401 6.1462 0.10% 中间价 6.1450 6.1462 0.02% 成交额 134亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.11% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 65 6.1385 6.1450 2014年来即期升贬值幅度 -1.40% 1年期美元/人民币掉期升水< 1235 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日 :49 1年期NDF 6.2390/10 6.236 CNH即期 6.1519/39 6.1551 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 林高丽/黄凯)