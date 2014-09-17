主要国家经济指标预测--9月18日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月18日(四) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 8月 -- 顺差39.83 0730 瑞士央行政策决议指标利率目标区间 第三季 0.13% 0.00-0.25% 0830 英国零售销售(较前月) 8月 +0.4% +0.1% (较上年同期) +4.1% +2.6% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 9月 正9 正11 1230 美国房屋开工(万户) 8月 104 109.3 建筑许可(万户) 104.5 105.7 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月13日当周 30.5 31.5 四周均值(万人) -- 30.4 续请失业金人数(万人) 9月6日当周 247.0 248.7 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 9月 23.0 28.0 2100 韩国生产者价格指数(PPI)(较上年同期) 8月 -- +0.2% (较上月) -- +0.1% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超7,636 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,879 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 9月17日(三) 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 33.12 -- 全球贸易收支(亿欧元) 68.57 -- 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 9月 2-7-0 2-7-0 (升息-维持利率不变-降息) 0830 英国请领失业金人数(万人) 8月 减少3.72 减少3 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至7月三个月 6.2% 6.3% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) +0.6% +0.5% (不包括奖金)(较上年) +0.7% +0.7% 0900 欧元区通胀率(较前月) 8月终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.4% +0.3% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 9月 负7.7 -- 1100 美国抵押贷款市场指数 9月12日当周 352.9 -- 再融资指数 1,395.5 -- 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 -0.2% 持平 未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.7% +1.9% 经季节调整的核心CPI(较前月) 持平 +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.7% +1.9% 1230 美国经常帐(亿美元) 第二季 赤字985.1 赤字1,140 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 9月 59 56 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 8月 +0.1% -- 1800 美国联邦基金利率目标 0-0.25% -- 量化宽松月度购债规模(亿美元) 150 -- 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(根据生产计算，较前季) 第二季 +0.7% +0.6% (根据生产计算，较上年同期) +3.9% +3.8% 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 9月 正10 -- 2350 日本贸易收支(亿日圆) 8月 逆差9,485 逆差10,280 出口(较上年同期) -1.3% -2.6% 进口(较上年同期) -1.5% -1.2% (完)