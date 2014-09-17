版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 07:57 BJT

****主要国家经济指标预测--9月18日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段        预估值     前值
   
    9月18日(四)
    0600  瑞士贸易收支(亿瑞郎)                          8月            --     顺差39.83
    0730  瑞士央行政策决议指标利率目标区间             第三季        0.13%   0.00-0.25%
    0830  英国零售销售(较前月)                          8月          +0.4%        +0.1%
                      (较上年同期)                                   +4.1%        +2.6%
    1000  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值               9月            正9         正11
    1230  美国房屋开工(万户)                            8月            104        109.3
              建筑许可(万户)                                         104.5        105.7
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)              9月13日当周        30.5         31.5
             四周均值(万人)                                             --         30.4
             续请失业金人数(万人)                   9月6日当周       247.0        248.7
    1400 美国费城联邦储备银行制造业指数                 9月           23.0         28.0
    2100 韩国生产者价格指数(PPI)(较上年同期)            8月            --         +0.2%
                                    (较上月)                           --         +0.1%
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                      前周            --     买超7,636
         外资投资日本股票(亿日圆)                                      --     买超1,879      
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段       现值      预估值
    
    9月17日(三)
    0800  意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                    7月          33.12       --  
                 全球贸易收支(亿欧元)                                  68.57       --  
    0830  英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果             9月          2-7-0      2-7-0
　　                                                            (升息-维持利率不变-降息)
    0830  英国请领失业金人数(万人)                        8月        减少3.72    减少3  
          按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率   截至7月三个月           6.2%     6.3%
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年)                 　     +0.6%   +0.5%
                            (不包括奖金)(较上年)                        +0.7%   +0.7%
    0900  欧元区通胀率(较前月)                        8月终值           +0.1%   +0.1%
                  (较上年同期)                                          +0.4%   +0.3%
    0900  瑞士ZEW投资者信心指数                           9月           负7.7      --  
    1100 美国抵押贷款市场指数                        9月12日当周         352.9    -- 
                     再融资指数                                        1,395.5    --
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)       8月          -0.2%    持平 
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                              +1.7%    +1.9%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                                持平     +0.2%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                          +1.7%    +1.9%
    1230 美国经常帐(亿美元)                             第二季       赤字985.1  赤字1,140
    1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数              9月            59      56 
    1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI                       8月           +0.1%   --  
    1800 美国联邦基金利率目标                                          0-0.25%   --
             量化宽松月度购债规模(亿美元)                                150     --
    2245 新西兰国内生产总值(GDP)(根据生产计算，较前季) 第二季           +0.7%   +0.6% 
                                (根据生产计算，较上年同期)              +3.9%   +3.8%
    2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数               9月           正10      --  
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                             8月        逆差9,485  逆差10,280
                 出口(较上年同期)                                      -1.3%     -2.6%
                 进口(较上年同期)                                      -1.5%     -1.2% (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐