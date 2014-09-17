券商观点：中国央行定向放松缓解IPO和季末资金面冲击，债市短期利好--中金

路透北京9月17日 - 中国大型投行--中金公司周三就中国央行向五大国有商业银行发放总额5,000亿元人民币SLF的传闻发布报告表示，如果消息属实，此举可避免9月IPO叠加银行冲存款所导致的资金面冲击，并为债市带来反弹机会。

周二，市场传闻中国央行将在最近两天向五大国有商业银行各做1,000亿的SLF，期限为三个月。

中金公司判断，结合周二下午某大行尾盘扫债以及点击买入同业存单的情况，入围的大型商业银行可能获得消息或者已经获得部分资金。

就此传闻路透联络了一些接近消息源的人士，其中两位表示央行进行SLF操作属实，但对于具体的操作范围和规模尚难明确。

中金报告表示，央行此举意在维护资金面的流动性。银监会近期出台通知，限制月末冲存款；但此前，不少银行已经安排大量理财在九月末到期。因此，现实应对策略是提前冲存款，稀释月末理财大量到期到时的存款偏离度升高。加之外汇占款减少、IPO冲击以及十一长假的影响，流动性冲击可能超预期。所以，央行对大行的SLF是必要的对冲策略。

此外，由于八月经济数据降至过去几年的低点，一些放松信号有助于稳定市场对经济的信心。除了SLF以外，一些更大刺激力度的方案可能也已经上报，作为备选方案，但最终是否采用仍具有不确定性。

报告同时认为，九月上旬发电量同比增速已经由八月的大幅为负转为正增长，初步预计九月工业增加值或回升到7.5%或者更高。考虑基数效应，八月数据可能是年内的低点，九月或为通胀数据的低点。如果考虑信贷额度用完，M2年内也会保持在13%附近。因此，即使不用终极放松手段，后期经济和金融数据也不一定持续恶化。

结合本次刺激的目的，报告认为，由此带来的行情需要及时止盈。一方面，SLF有到期期限，影响的时间不会一直持续；另一方面，SLF主要对冲外汇占款减少、IPO冲击和冲存款冲击，等IPO发行和银行冲存款到最激烈情况时，资金面不免有一定影响，因此，不能指望资金面一直宽松。

中金预计，短期内，此次资金的释放可能会提振市场的看涨情绪，推动债券收益率和IRS利率下行。不过，在理财利率无大幅下降之下，随着经济数据八月确立底部，通胀九月确立底部，本轮定向放松为债市带来的仍是反弹机会而不是趋势性机会。

报告指出，真正的利率债收益率大幅下行的前提是理财发行利率刚性高位的消除，但在年内银行理财仍以冲规模为第一要务的情况下，理财利率明显下行仍较为困难。（完）