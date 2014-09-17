台湾货币市场：跨季短率仍承压，一特定大型银行开始承作跨季拆款

* 跨季资金供给趋紧令跨季短率承压

* 一特定大型行库酌量承作跨季拆款

* 资金分配不均令短票利率报价混乱

记者 詹静宜

路透台北9月17日 - 台湾银行间跨季短率周三仍承压。资金调度人士表示，尽管今日一特定大型行库开始酌量承作跨季拆款，不过多数银行仍未松口加入跨季资金供给行列，以致跨季资金趋紧的情势尚未改变，料跨季短率暂难跳脱区间偏升格局。

资金调度人士指出，由于一特定大型行库提早松口承作到期续作跨季拆款，而今天起两周天期以上的拆款即可跨季/跨月，吸引苦缺跨季资金的票券商及中小型银行争取承作两周及三周拆款，稍有舒缓季底资金需求，但银行端供给跨季拆款仅限于极少数，令两周及三周的跨季拆款利率仍偏高。

〞今天开始很少量承作跨季拆款，后续是否承作还要看资金情况而定 。〞该家提供跨季拆款资金的特定大型银行调度主管说。

银行交易人士认为，面对季底资金紧缩因子，市场多数仍不敢大意，“怕钱借出去后季底收不回来”，银行间资金调度的心态依旧谨慎保守，闲置资金宁可留在帐上推升银行间累积超额准备持续攀高。

本地时间12:22时：

--台币兑美元 早盘暂升3.8分报30.122。

--台湾加权股价指数 大涨1.02%，报9,226.83点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.386%；今日区间暂落在0.380-0.400%，上日在0.295-0.430%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.450%，同于上日。两周拆款利率区间则暂在0.475-0.485%，上日在0.430-0.440%。

**短票利率报价混乱**

短票市场方面，大型票券商指出，目前票券商间资金水位分配不均，欠缺季底资金的票券商以偏高利率成交，致短票市场报价混乱，后续交投难免受到影响，但尚在可控制范围。

〞现在外面跨季短票报价很乱，银行也在哄抬价格。〞一位大型票券商交易员说。

今日发票量持稳，票券商与银行承作的跨季/跨月自保短票利率主要成交在0.605-0.63%，少数成交0.65-0.69%，区间高位略有往上拉抬。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率略走高至0.617%，前一日则为0.605%。

台湾央行今日存单到期金额270亿台币，存单发行金额将待稍晚公布。 本周余日存单到期金额分别为周四7,567.8亿及周五2,763亿。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为218亿台币，累积超额准备为2,172亿台币、加计前期1%的超额准备为2,777亿台币。

**债券附买回利率持稳**

债券市场附买回(RP)利率周三稳于近日低位。交易商表示，本周以来市场资金持续偏多，投信和寿险偶见余钱进场，整体情势较上周宽裕不少。

他们指出，因金管会令寿险业者停售利变型保单，寿险最后抢卖的大额保单资金在近日入帐，令部分寿险转为钱多；此外，由于9月是季底，银行多以保守心态调度资金，近日银行准备数字多翻正，快速累积的资金也稍许造成银行去化短钱的压力。

〞而且最近股票不好，有些钱从股市退到市场上来。〞一位大型证券商交易员说。

一位大型票券商交易员也表示，9月季底的资金需求一定会升高，已积极请客户跨月承做，目前情况尚佳，但月底的需求肯定还是会上扬。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投同上日在0.63-0.64%。该利率均同于上日。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交也在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%。票券商的少量跨月利率成交在0.56-0.57%，上日约在0.56%。