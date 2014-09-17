台湾证券：柜买中心与卢森堡交易所年底将编股票指数，连结双边市场

路透台北9月17日 - 台湾柜买中心周三表示，与卢森堡交易所已于12日(上周五)签署合作备忘录(MOU)，除规划发行双边挂牌的国际债、宝岛债外，后续还将合编跨市场的股票指数。

柜买中心董事长吴寿山在一场记者会中称，今年底前将完成跨市场的“宝岛申根股票指数”编制，推动组合型基金(fund of funds)投资，让双边资本市场连结。

“要让柜买家族的股票，成为国际基金中的成分股。”他说。

据其介绍，“宝岛申根股票指数”成分股，会从“富柜五十指数”、“高殖利率指数”、“薪酬指数”与“劳工就业88指数”中的成分股中挑选。

吴寿山还透露，正在规划与美国那斯达克(NASDAQ)交易所合编“宝岛那斯达克股票指数”，未来并将结合柜买、卢森堡与美国那斯达克三个市场编制指数，并会以双币进行交易。

柜买中心日前称，获得数家欧洲大型银行应允，近期将在卢森堡及台湾办理国际债券(外币计价债券)及宝岛债券(人民币计价债券)双挂牌。