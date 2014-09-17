台湾证券：柜买中心与卢森堡交易所年底将编股票指数，连结双边市场

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
路透台北9月17日 - 台湾柜买中心周三表示，与卢森堡交易所已于12日(上周五)签署合作备忘录(MOU)，除规划发行双边挂牌的国际债、宝岛债外，后续还将合编跨市场的股票指数。
柜买中心董事长吴寿山在一场记者会中称，今年底前将完成跨市场的“宝岛申根股票指数”编制，推动组合型基金(fund of funds)投资，让双边资本市场连结。
“要让柜买家族的股票，成为国际基金中的成分股。”他说。
据其介绍，“宝岛申根股票指数”成分股，会从“富柜五十指数”、“高殖利率指数”、“薪酬指数”与“劳工就业88指数”中的成分股中挑选。
吴寿山还透露，正在规划与美国那斯达克(NASDAQ)交易所合编“宝岛那斯达克股票指数”，未来并将结合柜买、卢森堡与美国那斯达克三个市场编制指数，并会以双币进行交易。
柜买中心日前称，获得数家欧洲大型银行应允，近期将在卢森堡及台湾办理国际债券(外币计价债券)及宝岛债券(人民币计价债券)双挂牌。
法国巴黎银行 将于10月17日发行七年期利率8.9%的南非币债券，金额6亿，于台湾与卢森堡双边挂牌。此为国际板首次有南非币计价的债券。 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。