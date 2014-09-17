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亚洲 | 2014年 9月 17日 星期三 13:12 BJT

表格: 8月31日止日本生胶库存下降5.5%至15,970吨

路透9月17日 - 日本橡胶贸易协会周三公布的数据显示，8月31日止的10日内，日本生胶库存下降5.5%，至15,970吨。

以下为分类库存数据(单位:吨):

种类 8月31日 8月20日 8月10日 7月31日 7月20日 7月10日

生胶 15,970 16,903 17,505 18,365 19,188 19,599

天然乳胶 567 501 523 549 573 653

合成胶(固体) 938 944 877 1,346 1,446 1,649

合成乳胶(D.R.C.) 69 69 69 89 89 89 (完)

(编译 朱晓军；审校 白云)
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