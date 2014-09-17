表格: 8月31日止日本生胶库存下降5.5%至15,970吨

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）

中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。