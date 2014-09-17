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亚洲 | 2014年 9月 17日 星期三 13:20 BJT

香港股市：早盘收高，追随美股涨势从八周低位反弹

路透香港9月17日 - 香港股市周三早盘收高，从八周低点反弹，追随美股涨势，因外界预测美国联邦储备理事会(美联储/FED)在今日稍晚结束两日政策会议时将秉承保持利率在低位的承诺。

中午时分，恒生指数 涨1.1%，至24,395.07点，恒生国企指数 升1.7%。

“如果美联储明确说明升息时间的话，将缓解市场的不确定性，” 京华山一研究部主管彭伟新称。

华尔街日报援引中资银行一未具名高管的话报导称，中国央行向五大国有商业银行每家发放1,000亿元人民币常备借贷便利(SLF)。 中国五大银行H股表现优异。

中国工商银行 走高1.8%，交通银行 劲扬3.2%，中国建设银行 、中国银行 和中国农业银行 均上涨1.4%。(完)
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