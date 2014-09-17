香港股市：早盘收高，追随美股涨势从八周低位反弹

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
路透香港9月17日 - 香港股市周三早盘收高，从八周低点反弹，追随美股涨势，因外界预测美国联邦储备理事会(美联储/FED)在今日稍晚结束两日政策会议时将秉承保持利率在低位的承诺。
中午时分，恒生指数 涨1.1%，至24,395.07点，恒生国企指数 升1.7%。
“如果美联储明确说明升息时间的话，将缓解市场的不确定性，” 京华山一研究部主管彭伟新称。
华尔街日报援引中资银行一未具名高管的话报导称，中国央行向五大国有商业银行每家发放1,000亿元人民币常备借贷便利(SLF)。 中国五大银行H股表现优异。
中国工商银行 走高1.8%，交通银行 劲扬3.2%，中国建设银行 、中国银行 和中国农业银行 均上涨1.4%。(完)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。