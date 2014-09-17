台湾股市：收升但幅度缩减，静待美联储会议结论

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
路透台北9月17日 - 台湾股市周三收升，但幅度较盘中高位稍见缩减。分析师指出，今日9月台指期结算，由于外资尚拥有大批空单，盘初进行部分回补。随后买盘不继，升势缩减。市场密切关注美国联邦储备理事会的会议结论。
台湾加权股价指数 收升0.68%或61.77点至9,195.17点；今日成交初值 为814.82亿台币，上日修正后为694.14亿。
〞昨天为止外资有空单1.67万口，今天早上应该有空单先补了，剩下大部分的单子都会转到下月。〞元大投顾经理周道中说。他并预估，明日台股交易区间料在9,100-9,300点之间。
9月台指期 今日结算。10月台指期 周三升0.86%报9,239点，与现货形成正价差，显示市场对台股后势看好。
分析师认为，美联储的缩减宽松购债行动将于10月结束，这个支撑过去五年美股荣景的资金行情一旦结束，对美股极为不利，美股若走疲更将进一步令全球金融市场的展露颓势，中线的走势需密切观察。
本地时间1352时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 升0.57%。(完)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。