台湾股市：收升但幅度缩减，静待美联储会议结论

路透台北9月17日 - 台湾股市周三收升，但幅度较盘中高位稍见缩减。分析师指出，今日9月台指期结算，由于外资尚拥有大批空单，盘初进行部分回补。随后买盘不继，升势缩减。市场密切关注美国联邦储备理事会的会议结论。

台湾加权股价指数 收升0.68%或61.77点至9,195.17点；今日成交初值 为814.82亿台币，上日修正后为694.14亿。

〞昨天为止外资有空单1.67万口，今天早上应该有空单先补了，剩下大部分的单子都会转到下月。〞元大投顾经理周道中说。他并预估，明日台股交易区间料在9,100-9,300点之间。

9月台指期 今日结算。10月台指期 周三升0.86%报9,239点，与现货形成正价差，显示市场对台股后势看好。

分析师认为，美联储的缩减宽松购债行动将于10月结束，这个支撑过去五年美股荣景的资金行情一旦结束，对美股极为不利，美股若走疲更将进一步令全球金融市场的展露颓势，中线的走势需密切观察。