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亚洲 | 2014年 9月 17日 星期三 15:27 BJT

台湾债市：指标10年公债殖利率先下后升，美联储公布结果前谨慎观望

* 指标10年公债殖利率先跌后升
    * 美国议息会结束前市场谨慎观望
    * 明日10年公债103/13期区间料在1.70-1.76%

    路透台北9月17日 - 台湾指标10年公债103/13 发行前交易殖利率周三小升
。交易员表示，盘初一度延续上日轧空气氛，殖利率小幅下跌，但低档追价力道不足；市场
交易谨慎，量能降低，静待今晚的美国联邦储备理事会的会议结论。
    
    交易员指出，在美国公布利率决议前夕，多空都不会想留置过大部位，这也令指标债的
交易量大降。他们更表示，尽管美联储的会议结论可能令市场波动，但下周初的台债下一季
发债计划、10年公债的标债结果，才更是可看出长线投资盘胃纳的风向球。
    
    〞要轧空但没有人跟，往上(103/13期)也破不了1.74%，有人就先回补了，大概也不想
留仓。〞一位大型商银交易员指出。
    
    美联储将在台北时间周四凌晨公布会议结果。美国股债市场先前震荡，市场认为美联储
主席叶伦是否维持先前鸽派立场，或给出提前升息时间的暗示有高度的不确定性。
    
    
    **气氛恐仍偏空**
    
    不少交易员认为，距离美联储(FED)先前的升息时点还有一段时间，本次会议虽然美联
储尚不至于改变措辞，但是到美国真正向市场释出升息的讯息之前，金融市场可能仍将经历
不断的猜测的结果，市场的气氛恐仍偏空反映。
    
    此外，也有票券商交易员认为，下周二有103/13期的十年期公债标售，也有财政部下一
季的发债计划将公布，这二个事件更有助市场看清投资盘胃纳。
    
    前述票券商交易员认为，若是未来半年到一年市场气氛偏空，殖利率易升难跌的情况下
，10年公债除了特定买盘照拂之外，到底真正的持券意愿如何，是一大疑问。
    
    〞(除了特定买盘之外，)市场上有那些交易商不必评价?〞他说。因此，也不排除台债
要到下周标债之后才能看出中期趋势。    
    
    103/13期10年公债将在9月23日标售，预计发行400亿台币。同日财政部预计也将公布第
四季公债发行计划。
     
    交易员预估，明日103/13期公债殖利率交易区间料在1.70-1.76%；五年期公债103/10期
则料在1.25-1.30%。  
    
    美国公债价格周二小升，因全球市场的投资者降低对美国联邦储备理事会(美联储/FED)
将很快撤走超宽松政策的忧虑。10年期公债 US10YT=RR 价格回吐部份升幅，周二尾盘收益
率基本持平在2.582%。 
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)          区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                              (亿台币)
    5    103/10                   +0.50     1.2700    1.2700-1.2833      17.0
   10    103/13                   +0.85     1.7340    1.7220-1.7399      59.0
        
    本周金融市场重要经济数据和事件有：        
    9/17(三)：美国FOMC会议宣布利率决定、美国抵押贷款市场指数、美国经季节调整的消
费者物价指数(CPI)、美国经常帐、全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数、美国8月克利
夫兰联储CPI、美国联邦基金利率目标、英国8月就业数据、欧洲央行管理委员会会议，无利
率宣布计划(至9月18日)、泰国央行举行货币政策会议；
    9/18(四)：苏格兰独立公投、美国房屋开工及建筑许可、美国一周初请失业金人数、美
国费城联邦储备银行制造业指数、中国公布70个大中城市住宅销售价格月度报告、韩国生产
者价格指数(PPI)、20国集团(G20)财政及央行代表举行会议(至9月20日)、澳洲凯恩斯--财
政部及央行代表会议(至9月20日)、日本央行总裁黑田东彦在证券协会年会中发表讲话、瑞
士央行货币政策评估；
    9/19(五)：美国8月领先指标、欧元区7月经常帐和直接投资/证券投资流动、前美联储
主席沃克尔为达拉斯联邦储备银行的Robert Roosa讲座致开幕辞，这项活动是为了纪念美国
联邦储备系统成立100年，活动内容并包括由达拉斯联储总裁费希尔主持的餐会及接待会。
     
         30      103/12                     没有成交
         20      103/11                     没有成交
         10       103/6                       1.7150
          5      103/10                       1.2700
          2       103/1                     没有成交
 (完)      

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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