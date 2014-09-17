《全球汇市》美元上涨，市场关注美联储政策声明措辞

美元指数 小涨至84.104，升向9月9日创下的14个月高位84.519。此前在海外时段，受对美联储政策声明措辞将较为温和的预期影响，曾跌至一周低点83.864。

“幸好没有人根据数据做交易。我们都在关注官方措辞。在美国方面，焦点都在‘相当长一段时间内’，”Westpac分析师Graeme Jarvis表示。

澳元是波动较为明显的货币之一，兑美元 周二上涨近1%至0.9112美元的高位，从过去一周下跌4%的颓势中翻身。周三，澳元下跌约0.2%，至0.9074美元。

新浪网引述消息人士称，中国人行对五大银行实施5,000亿元人民币的常备借贷便利(SLF)操作。这个消息对澳元构成支撑。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2949 1.2959 -0.08 -5.79 1.3745

美元/日圆 107.25 107.12 +0.12 +1.85 105.30

欧元/日圆 138.87 138.82 +0.04 -4.05 144.73

美元/瑞郎 0.9339 0.9323 +0.17 +4.60 0.8928

英镑/美元 1.6281 1.6275 +0.04 -1.66 1.6556

美元/加元 1.0966 1.0967 -0.01 +3.26 1.0620

澳元/美元 0.9069 0.9094 -0.27 +1.75 0.8913

新西兰元/美元 0.8179 0.8197 -0.22 -0.33 0.8206

澳元/日圆 97.270 97.410 -0.14 +3.64 93.850

新西兰元/日圆 87.720 87.810 -0.10 +1.52 86.410

英镑/日圆 174.61 174.34 +0.15 +0.16 174.33

澳元/新西兰元 1.1080 1.1083 -0.03 +2.14 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)