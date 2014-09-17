《全球汇市》美元上涨，市场关注美联储政策声明措辞

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
美元指数 小涨至84.104，升向9月9日创下的14个月高位84.519。此前在海外时段，受对美联储政策声明措辞将较为温和的预期影响，曾跌至一周低点83.864。
“幸好没有人根据数据做交易。我们都在关注官方措辞。在美国方面，焦点都在‘相当长一段时间内’，”Westpac分析师Graeme Jarvis表示。
澳元是波动较为明显的货币之一，兑美元 周二上涨近1%至0.9112美元的高位，从过去一周下跌4%的颓势中翻身。周三，澳元下跌约0.2%，至0.9074美元。
新浪网引述消息人士称，中国人行对五大银行实施5,000亿元人民币的常备借贷便利(SLF)操作。这个消息对澳元构成支撑。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2949 1.2959 -0.08 -5.79 1.3745
美元/日圆 107.25 107.12 +0.12 +1.85 105.30
欧元/日圆 138.87 138.82 +0.04 -4.05 144.73
美元/瑞郎 0.9339 0.9323 +0.17 +4.60 0.8928
英镑/美元 1.6281 1.6275 +0.04 -1.66 1.6556
美元/加元 1.0966 1.0967 -0.01 +3.26 1.0620
澳元/美元 0.9069 0.9094 -0.27 +1.75 0.8913
新西兰元/美元 0.8179 0.8197 -0.22 -0.33 0.8206
澳元/日圆 97.270 97.410 -0.14 +3.64 93.850
新西兰元/日圆 87.720 87.810 -0.10 +1.52 86.410
英镑/日圆 174.61 174.34 +0.15 +0.16 174.33
澳元/新西兰元 1.1080 1.1083 -0.03 +2.14 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译/审校 于春红/朱晓军/白云/张涛)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。