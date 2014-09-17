中国债市：七年以内信用债估值多数小降，整体变化幅度依旧微弱--NAFMII

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
路透上海9月17日 - 中国银行间市场交易商协会(NAFMII)最新非金融企业债务融资工具定价估值显示，七年及以内期限信用债收益率估值多数小降，更长期品种则几无变动，整体而言波动幅度依旧微弱。
中国银行间市场交易商协会目前估值内容包含非金融企业债务融资工具1、3、5、7、10、15、20、30年期限的重点AAA、AAA、AA+、AA和AA-级品种。
以下为各品种的具体估值情况:
发行主体评级 一年期 三年期 五年期 七年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
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重点AAA 5.10 +0 5.21 -1 5.41 -1 5.58 -2
AAA 5.23 -1 5.37 -1 5.57 +0 5.83 -2
AA+ 5.48 -1 5.74 -1 6.11 +0 6.35 -2
AA 5.81 +0 6.25 -1 6.67 +1 6.95 -2
AA- 6.88 -1 7.43 -1 7.90 +0 8.40 -1
发行主体评级 10年期 15年期 20年期 30年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
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重点AAA 5.68 -1 5.83 0 5.94 0 6.16 0
AAA 6.07 0 6.16 0 6.34 0 6.55 0
AA+ 6.66 0 6.73 0 6.96 0 7.22 0
AA 7.29 0 7.39 0 7.60 0 8.02 0
AA- 8.89 0 8.95 -1 9.28 0 9.49 0
银行间债市非金融企业债务融资工具，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券，交易商协会负责受理该类债券的发行注册。目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等。
交易商协会此前曾表示，非金融企业债务融资工具定价估值，是市场机构对各主要信用等级、关键期限品种二级市场均衡收益率估计值的平均水平，不是发行利率的下限。现有估值机构为30家。(完)
参看详情，可点选交易商协会网站 here (整理 李宏薇；审校 吴芳/黄凯)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。