国际油市：布兰特原油保住涨势，持稳于99美元附近

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
Newedge Japan商品销售部门经理Ken Hasegawa表示，“在OPEC官员讲话的提振下，美国原油和布兰特原油价格大幅上涨，但目前市场仍由大量供应。”
过去两个月，欧美油价均有所下滑，主要因美国页岩石油产量飙升所致，页岩油已取代了来自西非、欧洲和其他地区的很多原油进口，导致大西洋沿岸和亚洲供应过剩。
逾一周以来，布兰特原油一直守在OPEC乐见的价格100美元以下，从而引发市场对OPEC减产的议论。OPEC将于11月底召开会议，若决定减产，将是该组织2008年以来的首次。
但分析师称，OPEC供应下降起到的提振作用将是短暂的。
辉立期货在周三的研究报告中称，“即便OPEC真的削减原油供应，我们也认为不会有太大变化。”
“油价涨势不会持续，到本周末可能就会再次受到抑制。”
尽管隔夜价格上涨，但油市投资者仍担心全球经济前景、美元走强以及可能会震动金融市场的苏格兰独立公投结果。
美国石油协会(API)周二公布，美国上周原油库存意外增加330万桶，分析师预期为下降160万桶。
投资者将关注美联储周三政策会议的决议，寻找美联储加息时间的线索。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋/王颖；审校 杜明霞/张荻)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。