国际油市：布兰特原油保住涨势，持稳于99美元附近

Newedge Japan商品销售部门经理Ken Hasegawa表示，“在OPEC官员讲话的提振下，美国原油和布兰特原油价格大幅上涨，但目前市场仍由大量供应。”

过去两个月，欧美油价均有所下滑，主要因美国页岩石油产量飙升所致，页岩油已取代了来自西非、欧洲和其他地区的很多原油进口，导致大西洋沿岸和亚洲供应过剩。

逾一周以来，布兰特原油一直守在OPEC乐见的价格100美元以下，从而引发市场对OPEC减产的议论。OPEC将于11月底召开会议，若决定减产，将是该组织2008年以来的首次。

但分析师称，OPEC供应下降起到的提振作用将是短暂的。

辉立期货在周三的研究报告中称，“即便OPEC真的削减原油供应，我们也认为不会有太大变化。”

“油价涨势不会持续，到本周末可能就会再次受到抑制。”

尽管隔夜价格上涨，但油市投资者仍担心全球经济前景、美元走强以及可能会震动金融市场的苏格兰独立公投结果。

美国石油协会(API)周二公布，美国上周原油库存意外增加330万桶，分析师预期为下降160万桶。

投资者将关注美联储周三政策会议的决议，寻找美联储加息时间的线索。(完)

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