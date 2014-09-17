日本债市：一年期国库券交易收益率首次呈现负值

路透东京9月17日 - 日本一年期国库券收益率周三报负0.005%，这是该年期国库券收益率首次以负值交易。

日本周三刚刚标售完贴现国库券(treasury discount bills)，交易商即以较高的收益率0.0059%买入，因预期日本央行将以更低的负收益率买入这些国库券。

日本央行已用负收益率买入三个月和六个月期国库券，目前似乎将在下次操作中买入一年期国库券，下次操作料将在周五。

日本央行2013年4月以来的大规模刺激措施已令国库券收益率降至零以下。

这转而迫使日本央行以负收益率买入国库券，尽管日本央行肯定买入时倒贴钱。

“在关注日本央行可能买入国库券之际，经纪商似乎正在累积国库券，”日本一银行交易商称。

日本较短期国库券收益率周三亦跌至负值区域，三个月期收益率 跌一个基点，至负0.020%，六个月期收益率 下滑0.8个基点，至负0.020%。(完)

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