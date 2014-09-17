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亚洲 | 2014年 9月 17日 星期三 14:33 BJT

韩国股市：跟随美股涨势上涨，创两周收盘高位

路透首尔9月17日 - 韩国股市周三收于两周高位，跟随美股涨势，此前市场揣测美联储将坚持“在相当一段时间内”维持宽松货币政策不变的承诺，推动美股上涨。

韩股综合股价指数(KOSPI) 收高0.96%，报2,062.62点。(完)
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