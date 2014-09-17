《路透晚报》--9月17日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国央行SLF放水将定向进行到底，全面宽松名未至而实已近

面对不佳经济形势，中国央行终于出手向大型银行提供SLF放水，传闻规模相当于一次降准。尽管SLF有期限限制无法与常规降准完全媲美，但操作量的扩大化，令流动性管理实质已接近全面宽松。业内人士认为，央行此举强化了今年以来定向调控的总基调，同时进一步压低短期内降准、降息的可能性。未来一段时间抵押补充贷款(PSL)、SLO、SLF等新型工具有望继续大行其道。

--亚洲经济：第三季企业景气指数创三年来最大降幅，因中国和新加坡经济放缓

汤森路透/英士国际商学院发布的调查显示，亚洲企业景气指数 第三季从前季的74大幅降至66，创三年来最大跌幅。印度企业对前景最为乐观，连续第二季达到满分100，此前支持企业的莫迪当选印度总理。台湾企业信心仅为33，最为悲观。中国企业对前景的看法中性，这导致第三季中国指数从67降至50。

--中国经济：十三五基建向中西部倾斜，地方可以股权融资等吸引社会资本

中国国务院总理李克强周二称，要加快基础设施建设，在“十三五”（2016-2020年）时期重点向中西部倾斜；允许地方通过股权融资、项目融资、特许经营等方式吸引社会资本投入，拓宽融资渠道，提高城市基础设施承载能力。

--香港社会：政府提出七个新铁路项目，初步估计总投资1,100亿港元

香港政府周三发表最新一份的铁路发展策略研究结果，建议2018-26年间兴建七个铁路项目，以2013年的价格初步估算总投资达1,100亿港元，料可每年可创造30-40亿港元的经济效益。

--新闻稿：中国房地产开发商2014年下半年业绩有望走强--穆迪

穆迪投资者服务公司表示，中国房地产开发商2014年上半年业绩有所下滑，但2014年下半年有望走强。2014年下半年的收入确认及EBITDA应会上升，原因是开发商推出的住宅项目数量有所增加，而由于合约销售额增加且现金回款加速，流动性亦有望增强。

--中国污染土地治理难题：谁来买单？

为配合北京治理雾霾的努力，北京郊区一座大型国有钢厂已经关闭近四年，但这处污染场地的治理方面没什么进展。

【金融】

--两岸金融：台湾金管会高层下周会晤银监会洽谈“金银四会”议程--消息

三位官方消息人士周三称，台湾金管会副主委黄天牧及银行局长詹庭祯下周将带队赴陆，参加由中国银监会主办的国际银行监督官年会(ICBS)，期间将与银监会筹办两岸银行监理平台会议“金银四会”的工作阶层碰面洽谈相关议程。

--《综述》台湾券商欲分食沪港通大饼，人民币亦新增去化管道

台湾金管会近日将放行专业投资人借道沪港通投资上海A股，本地券商在〞台沪通〞尚遥遥无期之际，纷纷先行布局欲分食沪港通大饼。券商新种业务有谱之余，以人民币交易亦可导引台湾闲置的人民币资金多一去化管道，可谓一石二鸟。两位消息人士周三表示，台湾金管会近日将回覆券商公会，清楚解释法令确认将开放专业投资人及专业投资机构透过复委托经由沪港通投资大陆A股，但开放范围暂时不涉及一般散户。

--中国保险：海外险企对中国市场仍乐观，数字化营销提供良机--安永

尽管外资保险公司在中国的市场份额持续在低位徘徊，但国际会计咨询公司安永最新调查显示，海外险企对中国市场仍持乐观态度，而包括网络社交媒体和互联网保险在内的数字化营销，将为外资赶超内资保险公司提供良机。

【固定收益】

--中国货币市场：资金供给改善，央行SLF驰援传闻料稳定季末流动性

中国银行间资金市场周三资金供给有所改善，隔夜和七天回购利率也小幅走低。有关央行对大行进行SLF(常备借贷便利)操作的传闻，令市场对资金面预期明显向好，料将在很大程度上熨平季末流动性的波动。交易员并指出，相较短期品种而言，跨月资金需求依旧旺盛，14天至一个月期限的回购利率均有所抬升，但在央行政策的呵护下，持续走高的空间受限。

--中国债市动态：受SLF传闻提振现券收益率及IRS大降，随后预期重回谨慎

中国银行间市场周三早盘现券收益率及IRS(利率互换)大降逾10个基点。交易员表示，因传闻称央行对五大行实施SLF(常备借贷便利)，短期宽松一度引发金融债买盘涌现；但随后乐观情绪有所消退，机构多认为央行此举平滑短期流动性目的更强，未来预期重回谨慎。

--新债招标：中国10年国债利率远低预期，SLF传闻下大行投资需求向好

中国财政部周三早间招标发行的10年期固息国债中标利率远低于预期。市场人士表示，因市场传闻央行对五大行进行SLF(常备借贷便利)操作，债市投资情绪高涨，大行投资需求恢复，拉低今日投标标位，最终该债亦录得较高的投标倍数。“有SLF的传闻，而且这期债结果来看，大行投资需求确实有恢复，传闻应该是靠谱的。”上海一商业银行交易员称。

【外汇】

--CNH动态：离岸即期受SLF传闻企稳，料近期人民币重现横盘整理格局

离岸人民币即期市场周三自此前三个交易日连续跌势中企稳，并一路反弹，走向与人民币中间价和在岸即期方向一致。境内外价差亦已大幅收窄。交易人士认为，中国央行对五大国有商业银行实施5,000亿SLF（常备借贷便利）传言对离岸人民币构成支撑。

--中国汇市：人民币即期强势收涨扭转四连跌，中资大行结汇助力

中国人民币兑美元 周三强势收涨，结束此前连续四天跌势。离岸市场CNH汇率走升企稳，此前看空人民币的情绪恢复稳定，境内市场午盘有中资大行加大结汇力度，使涨幅扩大。

--中国央行：与斯里兰卡央行签署100亿元人民币双边本币互换协议

中国央行称，与斯里兰卡中央银行签署规模为100亿元人民币/2,250亿卢比的双边本币互换协议，互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收盘小涨，央行实施SLF传闻稳定资金面预期

在昨日创下半年来最大单日跌幅后，中国股市沪综指周三缩量企稳，收盘小涨。分析师指出，昨日稍晚市场传言央行对五大行实施SLF(常备借贷便利)，使得大家对于短期资金面的担忧有所缓解，抛压减弱，大盘在2,300点附近窄幅整理。

--中国期货：探索成熟品种引入境外投资者，年内原油期货先试--上期所

中国上海期货交易所理事长杨迈军周三称，将推进期货市场对外开放，以年内原油期货为抓手先行先试，积极探索在其他成熟品种上引入境外投资者，并推动期货保税交割业务试点，推动境外品牌注册。

--中国个股：江钻股份增发筹资18亿元收购中石化集团石油机械制造业务

继石油工程业务借壳上市方案近日披露后，中国石油化工集团旗下机械制造业务上市方案亦浮出水面。江钻股份 周三公告显示，其拟定向增发筹资至多18亿元人民币，用于收购中石化集团旗下石油工程机械公司，从而实现集团机械制造业务及资产的整体上市。

--香港个股：招商局国际拟参与斯里兰卡一港口码头项目，总投资6亿美元

中国码头营运商--招商局国际 宣布，其与中国伙伴所组的合营与斯里兰卡港务局订立协议，参与开发斯里兰卡汉班托塔港开发项目二期的集装箱码头，项目总投资约6.01亿美元。

--中国房地产：上海房市没有转冷迹象，建议优化土地使用--ULI高层