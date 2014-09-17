澳洲股市：收盘跌至7月以来最低，投资者关注美联储会议

路透悉尼9月17日 - 澳洲股市周三跌0.7%，至11周最低，因有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)或开始升息的担忧打击投资者人气，但矿业类股小幅反弹缓和了大盘跌势。

指标S&P/ASX 200指数 跌38.1点至5,407.3点，为7月1日以来最低收盘水平。这是该指数连续第六日下跌，为8月初以来最长连跌纪录。该指数周二下跌0.5%。(完)