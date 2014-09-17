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亚洲 | 2014年 9月 17日 星期三 14:51 BJT

日本股市：在震荡交易中收跌，市场静候美联储政策决议

路透东京9月17日 - 日本股市日经指数周三在震荡交投中收低，投资者关注美国联邦储备理事会(美联储,FED)两日政策会议结果，预计利率将维持低位。

日经指数 下滑0.1%至15,888.67点，此前在平盘上方交易。

美联储可能就计划何时开始升息及升息速度提供新的线索。在经过多年大规模货币刺激政策之后，美联储正准备进行重要的政策转向。

东证股价指数 跌0.5%至1,304.96点，JPX-日经400指数 下滑0.4%至11,822.30点。(完)
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