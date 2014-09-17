全球金市：黄金连续第三日上涨，聚焦美联储政策声明

全球金市：金价持稳，对朝鲜和法国的担忧推高避险需求
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
汇丰控股分析师在报告中称，若美联储“相当长时间”这句措辞有任何改变，暗示可能提前升息，都“可能给黄金产生重要影响，可能迫使金价走低”。
0631GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,238.20美元，上交易日收高0.2%。
不过金价距离周一触及的八个月低位1,225.30美元不远。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 黄金持仓量周二减少4.18吨至784.22吨，反映出投资者信心低迷。
黄金投资者亦关注周四的苏格兰独立公投，以判断对美元的影响。
“公投结果赞成独立可能利多黄金，若不赞成则可能略微利空，”汇控称。
实货黄金买兴升温，因金价在八个月高位上方企稳。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1238.2 3.26 0.26
现货银 18.71 0.01 0.05
现货铂金 1364.55 4.35 0.32
现货钯金 839.5 0.5 0.06
COMEX期金 1239.2 2.5 0.2
COMEX期银 18.755 0.034 0.18
汇率
欧元/美元 1.2952
美元指数 84.089
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 田建华/艾茂林; 审校 张涛/张荻)
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。