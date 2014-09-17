全球金市：黄金连续第三日上涨，聚焦美联储政策声明

汇丰控股分析师在报告中称，若美联储“相当长时间”这句措辞有任何改变，暗示可能提前升息，都“可能给黄金产生重要影响，可能迫使金价走低”。

0631GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,238.20美元，上交易日收高0.2%。

不过金价距离周一触及的八个月低位1,225.30美元不远。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 黄金持仓量周二减少4.18吨至784.22吨，反映出投资者信心低迷。

黄金投资者亦关注周四的苏格兰独立公投，以判断对美元的影响。

“公投结果赞成独立可能利多黄金，若不赞成则可能略微利空，”汇控称。

实货黄金买兴升温，因金价在八个月高位上方企稳。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1238.2 3.26 0.26

现货银 18.71 0.01 0.05

现货铂金 1364.55 4.35 0.32

现货钯金 839.5 0.5 0.06

COMEX期金 1239.2 2.5 0.2

COMEX期银 18.755 0.034 0.18

汇率

欧元/美元 1.2952

美元指数 84.089

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

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现货铂金 现货钯金